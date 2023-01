Frederik Demeyere is klaar voor zijn rol als burgervader in Hooglede: “Verwacht niet meteen grote veranderingen”

Sinds 1 januari is hij de nieuwe burgemeester van Hooglede. Frederik Demeyere is nog niet bekend bij het grote publiek, maar hij is vastbesloten om daar de komende twee jaar verandering in te brengen. Tijd voor een kennismaking met de nieuwe burgemeester.

Rita Demaré was tien jaar lang burgemeester. Hoe zou je haar omschrijven?

“Rita deed op een zeer sociaal voelende manier aan politiek met veel empathie en inlevingsvermogen. Ze ging ervan uit dat je aan politiek doet voor diegenen die het zelf niet kunnen doen, vooral dus voor diegenen die het nodig hebben. Dat is een mooi motto. Ze is ook altijd bereikbaar geweest, ongeacht de partijkleur van de mensen. Je bent burgemeester van alle 10.000 inwoners. Het was een grote mevrouw, niet enkel in lengte.” (lacht)

Ben je een geboren en getogen Hoogledenaar?

“Ik heb hier heel mijn jeugd gewoond. Na mijn studies in Gent in 2002 heb ik dan even in Gent gewoond. Tot 2010 woonden we in Diksmuide omdat dat dichter bij mijn werk lag. Vervolgens keerden we terug naar Hooglede. Mijn sociaal leven is hier blijven liggen, mijn vrouw is van Roeselare en werkt daar ook.”

Hoe ben je zelf in de politiek terechtgekomen?

“Als archeoloog van opleiding kwam ik heel veel in contact met lokale besturen. In Diksmuide zat ik in de cultuurraad waardoor je de politiek al wat van dichterbij leert kennen. Eens terug in Hooglede had ik zin om me te engageren en iets te betekenen. Zo kwam ik bij de CD&V terecht.”

Opeens kwam de plaats als burgemeester vrij. Hoe is dat verlopen?

“Het was een verrassing toen Rita eind mei bekendmaakte dat ze zou stoppen. Binnen onze groep hadden Arne De Brabandere en ik de ambitie om over te nemen. We hebben toen een aantal weken met elkaar gesproken. We zijn vertrokken vanuit de idee om als tandem richting de verkiezingen van 2024 te trekken. Hoe kunnen we dat het best realiseren? Arne heeft als schepen van Openbare Werken een zware en belangrijke portefeuille. Vandaar dat we ervoor kozen om Arne als schepen te houden. Er ligt nog een aantal grote dossiers op de plank: de werken aan het woon-zorgcentrum, de fietserstunnel onder de R32, de riolering en het circulatieplan in Gits, het fietspad naar Kortemark, de afwerking van het speelplein. De klik is er tussen ons en we zijn goed vertrokken.”

Je hebt nog geen uitvoerend mandaat gehad en nu word je burgemeester, een grote stap?

“Ik ben me er 100% bewust van dat het een grote stap is, maar ik ben niet onbeslagen qua uitvoeren en besturen. Ik heb meegedraaid op het kabinet dus het verhaal is me zeker niet vreemd. Ik heb nu twee jaar de tijd om dossiers af te werken, gigantisch grote wijzigingen in het beleid komen er niet aan. Het is dus een zeer dankbare periode om in te lopen en daarna de verkiezingen af te wachten.”

Je hebt nog niet de bekendste kop binnen de gemeente. Hoe ga je dat veranderen?

“Ik ben meer bekend in Hooglede dan in Gits, dat is iets om aan te werken. Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op alles wat reilt en zeilt binnen de gemeente. Hopelijk is dat enkel maar bij positieve aangelegenheden en komen er geen rampen of zaken zoals wateroverlast. Ik ben overigens aan het nadenken om een wekelijkse zitdag te houden, afwisselend in Gits en Hooglede.”

“Lokaal denken de mensen niet in kleur”

Waar wil jij als burgemeester het verschil maken?

“Ruimtelijke planning en patrimonium zijn zaken die me erg interesseren. Zo staan er bijvoorbeeld vijf kerken in onze gemeente. Dat zijn grote gebouwen die veel geld kosten. Hoe kunnen we daar iets mee doen, anders invullen zodat onze gemeenschap er ook iets van terugkrijgt? Verder maak ik me zorgen over het verdwijnen van de cafés in Hooglede. Gits is nog vrij goed bedeeld maar in Hooglede is dat een ramp geworden. Er zijn links en rechts leegstaande panden. Als gemeente moeten we dat onderzoeken en eventueel een stimulans geven.”

Hoe zie je de verkiezingen tegemoet?

“In 2018 kregen we een situatie die we al lang niet meer hadden gehad, namelijk met drie partijen die zo goed als allemaal even groot zijn. De grootste partij krijgt volgende keer sowieso twee weken het formatierecht, dus moet je zorgen dat je de grootste bent. Ook binnen de lijst is het heel duidelijk: diegene met de meeste stemmen wordt burgemeester. Er zal sowieso een coalitie nodig zijn, geen enkele van de drie partijen zal een meerderheid halen. Vooral de uitslag van de verkiezingen in het voorjaar zal heel bepalend zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen met een duidelijke link met nationale partijen zullen dat voor een stuk meedragen.”

Jouw voorganger opperde al om onder een andere naam op te komen dan CD&V. Wat is jouw mening daarover?

“We hadden daar in 2018 al over nagedacht maar hebben dat toen niet gedaan omdat de andere twee partijen ook al een naamswijziging hadden gedaan. De kaarten liggen nu anders. Onze focus ligt op vernieuwing en omdat groot CD&V-boegbeeld Rita een stap achteruit doet, zijn er mogelijkheden om met iets nieuws te komen. Intern zijn we daarmee bezig, de zoektocht naar identiteit is er nog altijd. Lokaal denken de mensen niet in kleur, Vlaams en federaal wel. Men kiest voor mensen in wie ze vertrouwen hebben. Dat is een belangrijke nuance.”

Vroeg of laat zullen er al dan niet verplichte fusies komen, hoe kijk je naar de toekomst?

“Momenteel ligt er niks op de plank en zijn er ook geen gesprekken, ik sluit niet uit dat dit de komende jaren wel het geval zal zijn. Puur rationeel zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel sluit je aan bij Roeselare, veel inwoners komen daar sowieso erg vaak. Maar de mensen in de straat zijn niet echt grote voorstander, het gaat over sentiment: de eigenheid van je dorp, je wil niet opgeslokt worden door iets groters. Een tweede alternatief is Kortemark of Lichtervelde. Het DNA van kleine gemeenten ligt dichter bij elkaar maar de vraag is: wat is de meerwaarde? Op dit ogenblik ben ik een koele minnaar van een fusie. We hebben momenteel een goed werkende structuur binnen Midwest.”