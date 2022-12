Frederik Demeyere (CD&V) legt eed af als nieuwe burgemeester van Hooglede

Frederik Demeyere (CD&V) legde vandaag bij West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé de eed af als nieuwe burgemeester van Hooglede.

Hij volgt partijgenoot Rita Demaré op die na een termijn van tien jaar stopt als burgemeester en tevens ook uit de politiek stapt. Frederik Demeyere werd in 2012 verkozen tot lokale CD&V-voorzitter en sinds 2018 zetelt hij in de gemeenteraad als fractieleider. Hij is getrouwd met Nele Cloet, ze hebben drie kinderen: Nore (14), Ferre (12) en Diete (8).

“We willen het beleid van de vorige generatie verder zetten en ondertussen ook de nodige voorbereidingen treffen voor de uitdagingen van de komende jaren. Vooral het onder controle houden van de financiën van de gemeente zal heel belangrijk zijn. We willen ons politieke project een volgend hoofdstuk geven. We hebben tijd tot 2024 om dit op de rails te krijgen, met nieuwe gezichten en nieuwe accenten.”