Frederiek Vermeulen (40) nieuwe kopman en lijsttrekker bij CD&V Ichtegem bij de verkiezingen in oktober 2024

Het bestuur van CD&V Ichtegem heeft Frederiek Vermeulen (40) unaniem voorgedragen als nieuwe kopman en lijsttrekker voor de verkiezingen van oktober 2024. Karl Bonny, die er 20 jaar de burgemeesterssjerp droeg, duwt de lijst.

Frederiek Vermeulen werkte 13 jaar in Parijs voor het Europees toezicht op de financiële markten (ESMA). Hij ruilde in de zomer van 2022 Parijs voor Brussel op vraag van nationaal CD&V-voorzitter Sammy Mahdi om de partij te leiden als politiek directeur. Hij nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 en haalde meteen het tweede beste resultaat van de lijst. Hij duwde de CD&V-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij de verkiezingen van mei 2019. Op vandaag is hij fractieleider in de gemeenteraad en voorzitter van CD&V Ichtegem.

Bij de verkiezingen van oktober 2018 werd CD&V Ichtegem wel de grootste partij, maar werd naar de oppositiebanken verwezen. Tegen de wil van de kiezer sloten Liberaal 2018 en WIT een coalitie, waardoor Karl Bonny niet langer aan het bewind bleef als burgemeester.

Verenigingen ondersteunen

Frederiek Vermeulen zegt in een reactie, dat hij ontzettend trots is dat de ploeg hem het vertrouwen geeft om als kopman naar de kiezer te trekken. “Ik wil mij ten volle inzetten voor de toekomst van Bekegem, Eernegem en Ichtegem. Er is dan ook heel veel werk aan de winkel om de leefbaarheid van onze gemeente te promoten door onze verenigingen beter te ondersteunen”, benadrukt kersvers kopman Frederiek Vermeulen. “We moeten er ook voor zorgen dat we de bedrijvigheid van de vele handelaars en winkels op de gemeente kunnen houden.”

“De huidige coalitie van Liberaal 2018 en W.I.T. voert vooral de projecten uit die de CD&V-ploeg in de vorige legislatuur startte, zoals de jeugdsite en de uitbouw van het landschapspark De Stationsput. De huidige bewindsploeg heeft maar weinig nieuwe ideeën. Het is dus hoogtijd om de zaken terug in handen te nemen”, besluit Frederiek Vermeulen. (EV)