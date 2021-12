Franky De Coster (57) neemt net als Tony Boeckaert (62) voor het eerst schepenambt op: “Ik zal me nooit echte politieker voelen”

We zijn halverwege de legislatuur van de gemeenteraad en dat betekent traditiegetrouw dat er enkele schepenwissels op til zijn. Tony Boeckaert (62) zal na 27 jaar in de gemeenteraad voor het eerst een schepenambt opnemen. Net als onverwacht stemmenkanon Franky De Coster (57), die zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad inruilt voor de bevoegdheden Sport en Sociale Zaken. Hij geeft bovendien na 30 gedeeltelijk zijn job als krantenbezorger op.

Schepenen Linda Detailleur (N-VA Zulte) en Olivier Peirs (Open Zulte) geven hun bevoegdheden door aan Tony Boeckaert (Open Zulte) en Franky De Coster (Open Zulte). Tony zal vanaf volgend jaar Ruimtelijke Ordening en Financiën opvolgen. Hij neemt ook de bevoegdheid Lokale Economie over van Sophie Delaere. “Als zaakvoerder van mijn chocolaterie ken ik al een groot deel van de Zultse zelfstandigen en ben ik lid van Unizo,” zegt Tony. “Ik zal mijn tijd nu verdelen over mijn zaak en mijn toch wel serieuze bevoegdheden als schepen. Daar kan ik stilaan wat uitbollen. De opvolging staat al klaar in de vorm van mijn schoonzoon Joren Van Hamme. Ik heb de laatste twee verkiezingen telkens net naast een schepenambt gegrepen dus ik ben blij dat ik dit na 27 jaar als raadslid nog mag doen.”

Franky De Coster heeft heel wat minder ervaring in de politiek dan Tony. Vanop zijn 8ste plaats op de lijst in 2018, eindigde hij toch op de 6e plaats in de rangschikking volgens aantal stemmen. “Wat heb ik gedaan?’, dat was mijn eerste gedachte toen ik die resultaten binnenkreeg,” zegt Franky. “De burgemeester had me gevraagd of ik op de lijst wou staan. Eigenlijk zag ik dat niet zitten, maar mijn dochter Axelle heeft me overtuigd. Zij overleed eind 2017 aan kanker en overtuigde me om eens zot te doen. Misschien word je wel schepen, zei ze. Ik denk dat er nu iemand daarboven heel content is.”

Sociale Zaken

“Het zijn ook de mensen van Zulte die me er destijds door getrokken hebben. Iemand die we al 20 jaar niet meer gezien hadden, stond plots aan de deur om ons te steunen. Nu kan ik iets terug doen voor Zulte. Het is daarom dat de bevoegdheid van Sociale Zaken me ook zo aanspreekt. Ik had meteen na de verkiezingen al de kans om schepen te worden, maar dat zag ik nog niet zitten. Ook toen Frederic Hesters ermee stopte, kwamen ze bij mij aankloppen en ik heb weer geweigerd. Het is me dus niet om het geld te doen. Ik zal me waarschijnlijk nooit een echte politieker voelen, maar nu heb ik al wat ervaring als voorzitter van de gemeenteraad en kan ik onder andere Sociale Zaken op mij nemen. Ik hoop om iets te kunnen doen aan de eenzaamheid van de oudere mensen. Op mijn krantenronde doe ik vaak een babbeltje met hen, sommige kijken daar echt naar uit. Ze staan me op te wachten op hun oprit of betalen nog elke maand cash, zodat ik eens moet langsgaan. Dat doe ik met plezier natuurlijk. Het zijn vooral de oudere mensen die nog een papieren krant hebben, dat vermindert stilaan. Ik doe nog zo’n 100 adressen.”

linkerhand verlamd

“Het is daarom met spijt in het hart dat ik nu deels mijn job opzeg. Ik heb het meer dan 30 jaar gedaan. Daarvoor heb ik een ernstig ongeluk gehad met de brommer, waardoor mijn linkerhand verlamd raakte. Daarom ben ik zelfstandig begonnen met een krantenronde. Sindsdien sta ik elke morgen om 3u op om de kranten rond te brengen, tegen 8u30 ben ik weer thuis, dan slaap ik even en vertrek ik opnieuw om de folders rond te brengen. Dat laatste doe ik sinds begin deze maand niet meer. Ik wil mij focussen op mijn schepenambt en dat is niet te combineren met een fulltime job. Ik zal elke maandag- en woensdagnamiddag in het Sociaal Huis zijn en elke donderdag is het schepencollege. Het was nu soms al lastig als de gemeenteraad of de fractievergadering uitloopt tot middernacht en ik de dag erna om 3u op moet om een hele dag te werken. Ik maak dus iets meer tijd vrij en geef eigenlijk het meest sociale deel van mijn job op. De folders gaan meer op het gemak. Die krantenronde ’s morgens moet wat sneller, maar ik doe het nog steeds graag. Bovendien is het ook een beetje mijn zekerheid, want binnen drie jaar weet je maar nooit,” besluit de kersverse schepen. (JL)