Frank Casteleyn wordt de nieuwe burgemeester van Jabbeke

Frank Casteleyn (66), de flamboyante schepen van Feestelijkheden, wordt de nieuwe burgemeester van Jabbeke, Het was de bedoeling dat na drie jaar onder leiding van Daniël Vanhessche Hendrik Bogaert de sjerp zou overnemen. Maar die gaf te kennen alles op de nationale politiek te zetten, waardoor er zich een gouden kans aanbiedt voor Frank Casteleyn.

De nieuwe burgemeester Frank Casteleyn glundert. “In de politiek kan het dus vreemd lopen hé. In elk geval heb ik de stem van de burger en die van de partij achter me. Maar het gaat ook over verantwoordelijkheid opnemen. Ik ben al bijna 10 jaar de eerste schepen van deze gemeente. Ik ben altijd heel aanspreekbaar geweest én dat zal ook zo blijven. Peilen naar de wens en mening van de Jabbeekse burger vind ik o zo belangrijk. Het beleidsplan blijft het kompas, maar ik wil echt weten wat er leeft in de gemeente. Ik zal mijn oor te luisteren leggen bij de administratie, alle gemeenteraadsleden én de bevolking. We zullen proberen om als bestuur nog dichter bij de mensen te staan,” zegt de kersverse burgervader.

Stemmenkanon

Het had met de eindejaarsperiode en het digitaal vergaderen wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd de stem van de burger gevolgd en krijgt stemmenkanon Frank Casteleyn dus de eer om burgemeester van Jabbeke te worden. Voor de jonge CD&V-voorzitter Mark Casteleyn is daarmee een spannende periode voorbij.

“Indien Daniël het wenste, dan was er een consensus dat hij kon verderdoen, maar hij had er eigenlijk zichzelf al 3 jaar op voorbereid dat Hendrik het zou overnemen”, legt Mark uit. “De knop was eigenlijk al omgedraaid. Daarbij zou Daniël de keuze moeten maken: het burgemeesterschap verder blijven combineren met een bedrijf leiden. Een bijna onhoudbare situatie. Dus is hij niet teruggekomen op zijn vroeger ingenomen standpunt. Als je de democratie volgt, en eigenlijk ook de stem van de burger, dan komt Frank Casteleyn aan zet.”

24/7 beschikbaar

“Frank had na Hendrik en Daniël bij de jongste verkiezingen de meeste voorkeurstemmen. Bovendien is Frank Casteleyn iemand die volledig tussen de mensen staat. De ivoren toren is hem volledig onbekend. Hij heeft een goed luisterend oor en is heel hulpvaardig met zijn dienstbetoon. Door zijn vlotte bereikbaarheid krijgt Jabbeke een burgemeester die zeven dagen op zeven 24 uur beschikbaar zal zijn”, meent Mark Casteleyn, die hamert op de gedragenheid rond de figuur van Frank.

“Er werd een informatieronde gehouden waarbij alle mandatarissen en partijbureauleden werden geconsulteerd. Het voorstel met het grootste draagvlak werd geselecteerd. Iedereen heeft zijn of haar zeg kunnen doen. Dat er individueel nog verschillen zijn is logisch, maar het was duidelijk dat de democratie moest gerespecteerd worden. Het is natuurlijk zo dat een voordrachtakte door de gemeenteraadsleden moet getekend worden. De fractieleden onderling kiezen als het ware wie burgemeester en schepenen worden. Het feit dat de voordrachtaktes getekend zijn, wil zeggen dat er een consensus is rond deze persoon.”

Stoelendans

Daniël Vanhessche blijft, met 33 politieke jaren op de teller, nog eventjes in de gemeenteraad om de continuïteit te bewaren. Zijn dossierkennis en leiderschap zullen ze binnen de fractie nog goed kunnen gebruiken. Omdat hij dus niet het burgemeesterschap en ook geen mandaat in het schepencollege opneemt komt er een plaats vrij in het schepencollege en die zal ingevuld worden door Zerkegemnaar Wim Vandenberghe.

“Wim is iemand die heel ambitieus en gedreven is en hij heeft zich ondertussen in de gemeenteraad en als voorzitter van de gemeenteraad de afgelopen 3 jaar geprofileerd. Met zijn 41 jaar wil CD&V hiermee ook de kaart van de verjonging trekken. Het schepenmandaat van Geert Depree, dat normaal afliep, wordt ook meteen verlengd tot einde legislatuur. Annemieke Dhaese wordt gemeenteraadvoorzitter”, zet Mark Casteleyn alles op een rijtje. “Dat er hier of daar door de nieuwe burgemeester en de nieuwe schepen nog ergens wel een accentje zal gelegd worden is logisch. CD&V’ers staan met hun engagement vol tussen de mensen. Aan de andere kant hebben alle betrokken personen een hele grote inbreng gehad in ons beleidsplan, dus die koers zal zeker aangehouden worden. Onlangs hadden wij een congres en hierbij werd er, halfweg de legislatuur dus, overlopen wat er al van ons verkiezingsprogramma werd gerealiseerd, en we hebben vastgesteld dat we mooi op koers zitten.”

Gouden kans

Over de lijstvorming voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is er nog niet gepraat, maar dan stellen zich weer dezelfde vragen. “Daar is er inderdaad geen beslissing in genomen. Het is ook zo dat we werken met de mensen die verkozen waren in 2018. Het is later aan de mensen die de lijst samenstellen om de gepaste personen op de gepaste plaats te zetten. Als voorzitter lijkt het me wel dat een uittredend burgemeester vanzelfsprekend een goede plaats aangeboden krijgt. Welke rol Hendrik Bogaert daarin speelt zal dan ook wel duidelijk zijn.”