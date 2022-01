Frank Casteleyn legt eed af als burgemeester van Jabbeke

Frank Casteleyn heeft donderdag de eed afgelegd als burgemeester van Jabbeke. De eedaflegging vond plaats in de ambtswoning van de gouverneur in Brugge. De 66-jarige Casteleyn neemt de fakkel over van voormalig burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). We hadden al een uitgebreid gesprek met Casteleyn dat je hier kan lezen.

Oorspronkelijk zou Hendrik Bogaert in zijn voetsporen treden maar dat ging uiteindelijk niet door omdat de politicus nog nationale ambities heeft. Casteleyn is al tien jaar schepen in Jabbeke. Deze legislatuur was hij onder meer bevoegd voor Feestelijkheden, Communicatie, Bibliotheek en Erfgoed. De schepen haalde bij de verkiezingen in 2018 het op twee na hoogste aantal stemmen.

“Ik wil weten wat er leeft”

De kersverse burgemeester is van plan het huidige bestuursplan verder te zetten met enkele eigen accenten, maar hij wil ook inspelen op wat er leeft in Jabbeke. “Ik heb eerst geluisterd bij alle gemeenteraadsleden naar wat zij belangrijk vinden en daarna ben ik van plan om ook bij de inwoners te gaan luisteren. Ik wil goed weten wat er leeft als burgemeester.”

Maandag legt hij voor de Jabbeekse gemeenteraad nog eens de eed af, om dan voor het eerst als burgemeester centraal te zetelen op de gemeenteraadszitting. (belga/PA)