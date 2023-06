Fractieleider Simon Vandendriessche geen lijsttrekker in 2024

Simon Vandendriessche, gbA-fractieleider en voorzitter van de lokale Open Vld-afdeling, zal de verkiezingslijst in 2024 dan toch niet trekken samen met burgemeester Lut Deseyn (gbA). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 is het voor hem alles of niets: “Mijn privéleven verandert op mijn jeugdige leeftijd met een bijzondere snelheid, waardoor ik na 2024 misschien niet in Avelgem zal blijven wonen. Als trekker is dat geen optie vind ik.”

“Ik zal me echter alsnog verkiesbaar stellen, zij het vanop een andere plaats op de lijst”, zo verduidelijkt Vandendriessche, die in 2018 de jongste verkozene ooit werd in Avelgem. “Als de Avelgemnaar mij in 2024 echter een klinkende persoonlijke score toebedeelt, dan zal ik het opnemen van een functie, met zin voor verantwoordelijkheid, effectief opnieuw overwegen.”

De lijst mee trekken, daar neemt hij echter afscheid van. Het is alles of niets en dat kan niet vanop een prominente, tweede plaats volgens Vandendriessche: “Als trekker zou je na de verkiezingen toch de hele legislatuur in de arena moeten blijven vind ik. Al geldt dit toch als één de moeilijkste beslissingen uit mijn jonge leven. Ik hou van politiek en zou in Godsnaam niet weten wat ik liever zou doen dan deze stiel, maar ik wil de toekomst met open vizier benaderen. Ik verwacht ook niet van mijn partner dat zij haar hele sociale leven opgeeft richting een toekomstige verkiezing met een onbekend resultaat.”

Op professioneel vlak is Vandendriessche parlementair medewerker in het federale parlement voor de twee West-Vlaamse liberale Kamerleden: Open Vld-vicevoorzitter Jasper Pillen en ondernemer-politica Kathleen Verhelst. “Ik doe in Brussel heel wat ervaring op en verruimde mijn blik. Ik heb de goesting, de kennis en de liefde voor onze ‘parochie’ om alsnog betrokken en geëngageerd campagne te voeren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik blijf minstens tot die tijd in het Avelgemse straatbeeld. Gemeenteraden, evenementen, markten,… Ik blijf alles bijwonen, doe inkopen in Avelgem, drink pinten in onze lokale cafés en denk ruimtelijk na over onze gemeente en haar toekomst. Maar de kiezer moet oordelen in 2024. Het is voor mij dus inderdaad alles of niets.”