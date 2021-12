Forse besparingen OCMW lekken uit: heibel in Komense gemeenteraad

Een donderslag bij heldere hemel, de doodsteek voor de werking van het sociale stelsel of een politieke afrekening: toen het nieuws over de forse besparingen in het Komense OCMW uitlekte, barstte een bom in de grensgemeente.

Het was Frederic Hallez, voorzitter van het Komense OCMW, die vorige week de stok in het spreekwoordelijke hoenderhok gooide. “1 miljoen euro, dat is dus een 1 met zes nullen! Zoveel wil het gemeentebestuur snijden in onze subsidies. Dit is ronduit een genadeslag, zonder meer.”

De voorzitter brieste toen hij het punt van de besparing op de planning van de gemeenteraad zag staan. “We krijgen jaarlijks 2,8 miljoen euro aan subsidies, een bedrag dat nu wordt gereduceerd naar 1,8 miljoen. Als kers op de taart moeten we dat vernemen via een agendapunt, zonder meer. Hoe moet het met al onze lopende projecten? Hoe moet het met alle mensen die op ons rekenen? We gaan door keiharde tijden en waanzinnig veel mensen rekenen op de steun van het OCMW, mensen die we nu misschien wel met lege handen en magen huiswaarts zullen moeten sturen”, aldus Frederic Hallez.

Pauzeknop

“We begrijpen dat iedereen inspanningen moet leveren maar dit is een schandalige besparingsronde zonder genade. Meer nog, al meer dan eens botste het tussen het gemeentebestuur en onze visie waardoor het er sterk op lijkt dat dit om een politieke afrekening gaat. Ze willen me opzij schuiven en daarvoor gaan ze druk steken op de allerzwaksten van de maatschappij.”

Tijdens de erg geladen gemeenteraad pareerde schepen Didier Soete de kritiek door enkele cijfers naar voren te schuiven. “In 2011 ging iedereen akkoord met een tijdelijke verhoging van het budget omdat toen enkele grote projecten werden ingepland”, klonk het tijdens zijn betoog. “Er was sprake van de renovatie van de gebouwen van het OCMW, grondige werken in enkele rusthuizen en meer van dat. Die werken zijn achter de rug maar toch werd het budget nooit herbekeken. Als gemeente hebben we meerdere projecten waarvoor we op de pauzeknop hebben moeten drukken wegens een gebrek aan middelen. Dan is het toch te gek dat we een teveel aan geld blijven pompen in andere zaken? Er wordt ongehinderd gesproken over een politieke afrekening maar dat is klinkklare onzin. De projecten die we als gemeente uitvoeren zijn een meerwaarde voor elke inwoner, ongeacht de partijkaart.”