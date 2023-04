Focus8720 wil dat gemeentelijke bakfiets in Dentergem meer gebruikt wordt

De elektrische bakfiets die de gemeente Dentergem in maart 2020 kocht wordt volgens oppositiepartij Focus8720 te weinig gebruikt.

“De kostprijs bedroeg 2.999 euro. Voor dit bedrag, ruim drie jaar later, bolde de fiets amper 90 meter per dag”, foetert raadslid Joke Vandemaele.

“Met zijn 102 kilometer op de teller is dit dus een misser van formaat. De bakfiets stond langdurig stil. Ondertussen zijn ook voor 730 euro aan kosten gemaakt om de batterij te herstellen. Deze bakfiets valt onder het klimaatplan van de gemeente. We zien niet in hoe een stilstaande bakfiets meewerkt aan een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Dentergem.”

De bakfiets kreeg intussen een nieuwe bestemming in de sporthal van Markegem, waar hij ter beschikking staat van de gemeentelijke diensten.