Financieel directeur verlaat onverwacht Alveringem

Steve Lansens, woonachtig in Veurne en financieel directeur bij de gemeente Alveringem, heeft deze week zijn ontslag aangekondigd. Steve kiest voor een nieuwe uitdaging.

Steve Lansens, financieel directeur op het gemeentehuis, heeft onverwacht zijn ontslag gegeven. Tot eind juli blijft hij nog op post. Bij zijn vertrek zal hij dertien jaar voor de gemeente Alveringem gewerkt hebben. Eerst vele jaren als OCMW-secretaris, waarna hij promoveerde tot financieel directeur. “Ik kies voor een nieuwe job bij de Vlaamse overheid”, bevestigt Steve Lansens zelf.

Verlies

Het vertrek betekent ontegensprekelijk een verlies voor de gemeente Alveringem. Dat vindt ook burgemeester Liefooghe. “Steve Lansens is niet enkel een krak in cijfers, hij heeft ook overzicht en inzicht over het geheel “, zegt Gerard Liefooghe. “Vraag je cijfers op of een andere inlichting, dan kan je er van op aan dat je de dag zelf nog antwoord hebt. Zijn informatie en aanbevelingen hebben mij ook telkens wijzer gemaakt. Steve is dus een zeer correcte en aangename collega. We wensen hem niettemin alle geluk toe in zijn nieuwe toekomstige job.”