Filip Terryn trekt de lijst van N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Deerlijk

Gemeenteraadslid Filip Terryn (54) trekt in oktober 2024 de N-VA-lijst in Deerlijk. “Het is een evidente keuze dat we met Filip als goed bekende en sociaal gedreven man naar de kiezer trekken”, stelt voorzitter van N-VA Deerlijk Chantal Depaemelaere.

Filip is sinds 2012 gemeenteraadslid. In 2018 kreeg hij van de kiezers het grootste aantal voorkeursstemmen binnen de N-VA. “We geven met N-VA Deerlijk ook in de toekomst het beste van onszelf”, verduidelijkt Filip Terryn. “Toen ik de eerste keer deelnam, behaalden we ruim 18 procent van de stemmen. Ik heb mij sindsdien samen met een team blijven inzetten voor de Deerlijknaren. Of ik net als mijn vader burgemeester wil worden? Ik ben realistisch en bescheiden. Ik kan niet bepalen wie burgemeester of schepen wordt. De kiezer bepaalt dat. N-VA Deerlijk is uiteraard bereid om mee in het bestuur te stappen, want het kan altijd beter.”

Luisteren naar de burger

“Sinds 2018 waait er een nieuwe wind door Deerlijk, dat is een feit. Maar met de N-VA gaan we niet mee in een aankondigingspolitiek en een goednieuwsshow. Geen gemeenteraad gaat voorbij of de meerderheid spreekt over grote dure toekomstige plannen, verspreid over meerdere legislaturen. Uiteraard gaat dat gepaard met vele studies. We zijn niet tegen een visie op de toekomst maar we stellen ons toch vragen bij die plannen. Zijn die allemaal betaalbaar? Zijn de uitgevoerde studies nadien ook uitvoerbaar? Wij willen eerder luisteren naar de dagelijkse verzuchtingen van de inwoner. We zoeken in de eerste plaats naar kleinschaliger initiatieven die de inwoner morgen kunnen helpen.”

Info: Filip Terryn, 0479 30 52 99, filip.terryn@n-va.be.