Filip Dinneweth verlaat Vlaams Belang en zetelt verder als onafhankelijk raadslid

Gemeenteraadslid Filip Dinneweth (65) verlaat het Vlaams Belang en zetelt de rest van de legislatuur als onafhankelijk raadslid in Wielsbeke. Dit na een dispuut in de lokale afdeling.

Opnieuw verrassend politiek nieuws in Wielsbeke: gemeenteraadslid Filip Dinneweth stapt uit het Vlaams Belang. Een dispuut binnen de lokale afdeling ligt aan de basis hiervan. “Ik heb politiek en privé altijd gescheiden willen houden. Nu er na een dispuut in de lokale afdeling in mijn privéleven ‘geroerd’ wordt, trek ik de stekker eruit”, reageert het raadslid.

“Ik wil niet dat mijn privéleven vernield wordt door de politiek. Hoewel me dit emotioneel heel sterk raakt, stap ik uit de partij. Ik voelde me door de partij ook te weinig gesteund. Er restte me dus enkel de keuze nog die ik nu maakte.”

Het besluit staat volgens Dinneweth vast. Hij wil nog de legislatuur uitdoen als onafhankelijk gemeenteraadslid. “Ik heb me hierrond laten informeren. Spijtig dat het zo gelopen is. Ik zou bij de volgende verkiezingen zeker nog opgekomen zijn op de lijst van Vlaams Belang en indien opnieuw verkozen dan na een tijdje plaatsgemaakt hebben voor jongeren krachten.”

“Spijtige beslissing”

Vlaams volksvertegenwoordiger en provinciaal voorzitter Stefaan Sintobin van Vlaams Belang vindt het een spijtige beslissing. “Ik ken Filip Dinneweth al meer dan 20 jaar als trouw lid”, reageert hij. “Maar de jongste tijd waren er inderdaad wat spanningen binnen het lokale bestuur. Noem het karakters die botsen.”

Sintobin vindt het ook jammer dat Filip Dinneweth als onafhankelijke verder zetelt. “Hij is immers verkozen op onze lijst. Het zou correcter zijn mocht hij zijn zetel teruggeven.”

Over de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Wielsbeke is Stefaan Sintobin formeel. “Er staan nieuwe mensen klaar om de afdeling daar verder uit te bouwen. Het Vlaams Belang is zeker niet weg in Wielsbeke, wel integendeel.”

Nationale belangstelling

Dinneweth stond jaren geleden in het midden van de nationale politieke belangstelling toen de twee grotere politieke families in Wielsbeke evenveel zetels binnenrijfden en hij één. Reikhalzend werd uitgekeken of het cordon doorbroken zou worden.

Nadat een verkozene overstapte van de ene partij naar de andere, was de impasse van de baan. Later keerde hij Vlaams Belang de rug toe en startte met de partij Wielsbeke anders, omdat hij de koers te Antwerps vond. Het leverde hem geen zetel op. Wat later werden de plooien weer gladgestreken en haalde hij met Vlaams Belang weer een zetel binnen. De breuk nu lijkt echter definitief.