Filip Daem trekt N-VA lijst bij lokale verkiezingen in oktober 2024

Net als in 2006 en 2012 heeft N-VA Wevelgem Filip Daem vooruit geschoven als lijsttrekker van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Hendrik Vanhaverbeke wordt de lijstduwer.

Het is nog meer dan een jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar het vuur wordt al wat opgepookt. Toch door N-VA Wevelgem die deze week haar lijsttrekker bekend maakte. Dat dat Filip Daem (62) is mag geen verrassing heten, hij was reeds het lokale boegbeeld bij de verkiezingen van 2006 en 2012. Bij de vorige verkiezingen kreeg Henk Louf die eer, hij heeft ondertussen de gemeente en de lokale politiek vaarwel gezegd.

Filip Daem is sedert de opstart van de N-VA in 2001 actief binnen de partij, waar hij intussen al vele watertjes heeft doorzwommen in diverse functies. Jarenlang als voorzitter van de lokale afdeling, een functie die nu ingevuld wordt door Dominioque Geenens. Ook vele jaren als voorzitter en lid van het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt en negen jaren als partijraadslid. Momenteel is hij fractieleider van de zeskoppige fractie in de gemeenteraad.

Hij is professioneel actief als advocaat, maar is wellicht nog meest bekend als hoofd van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, waar hij sinds 2013 de raad van bestuur voorzit.

Bij de vorige verkiezingen behaalde N-VA 18 procent van de stemmen, lijsttrekker Henk Louf was toen goed voor zomaar 1182 voorkeurstemmen. Filip Daem strandde als lijsttrekker op 601 voorkeurstemmen. Iets minder dan de 691 stemmen die Hendrik – Briek – Vanhaverbeke (71) behaalde en de nieuwe lijstduwer wordt bij de volgende verkiezingen.