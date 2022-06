Felicitaties uit elke hoek voor Jeremie Vaneeckhout

Op zaterdag 11 juni werden Jeremie Vaneeckhout (37) en Nadia Naji (30) als nieuw voorzittersduo voor Groen verkozen door de leden van hun partij op een congres in de Event Lounge in Schaarbeek. Onze redactie bundelde een aantal reacties hierover van mensen uit Jeremie zijn dichte kring en uit zijn gemeente, waar hij ook gemeenteraadslid is voor Inzet.

Tijdens de jongste gemeenteraad op 14 juni kreeg Jeremie Vaneeckhout felicitaties met zijn rol als covoorzitter voor Groen uit verschillende hoeken. Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) benadrukte daarbij dat hij op dezelfde manier verder vruchtbaar wilde blijven samenwerken. Oppositieraadslid Stephan Titeca (CD&V-Eendracht) zei dat het drie maal op rij was dat hij Jeremie mocht feliciteren; een eerste maal als ondervoorzitter dan als parlementair en nu als voorzitter van Groen. Jeremie antwoordde dat hij Anzegem nooit zal loslaten en dat zijn engagement niet zal veranderen. Hij drukte zijn wens uit om verdere goed samen te werken en vermeldde dat de woorden van Titeca veel voor hem betekenden omdat zijn handen tenslotte de eerste waren die hem op de wereld geholpen hebben als huisarts.

Wij verzamelden verder nog vijf reacties uit de omgeving van Jeremie.

Maarten Debels, jeugdvriend Chiro

Maarten Debels. © GV

Maarten Debels woont in Anzegem en groeide een groot deel op met jeugdvriend Jeremie Vaneeckhout. Hun ouders kenden elkaar goed en Maarten en Jeremie zaten samen in het middelbaar in het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem. “We fietsten altijd samen naar school, ik woonde in Tiegem en Jeremie in Kaster”, vertelt Maarten Debels (36). “Door zijn enthousiasme ben ik in de Chiro in Anzegem gegaan. Onze weg leidde dan verder naar Leuven waar Jeremie politieke wetenschappen en ik communicatie studeerde. Daarbuiten vonden we elkaar uitgebreid in het verenigingsleven waaronder ons engagement in de jeugdraad en de Gapersfeesten, maar de meeste tijd brachten we door in de Chiro waar we een bepaalde periode bijna dag en nacht zaten.”

“Ik typeer hem als een integere persoon en heb veel vertrouwen in Jeremie als mens en ook als politicus”, aldus Debels. “Hij is iemand die met de voeten op de grond staat, de zaken aanpakt en niet te veel klaagt. Een sociale persoon die graag tussen het volk is, idealistisch en graag discussieert over ethische zaken vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Die politieke roeping heeft hij altijd gehad en hij heeft het altijd goed kunnen uitleggen.”

“Ik wens hem en Nadja Naji heel veel succes en ik ben overtuigd dat ze dat goed gaan doen samen. Het lijkt me geen eenvoudige missie in de huidige context om nu tussentijds in te springen en om in een kleine twee jaar de verkiezingscampagne te lanceren. Ze willen af van het imago dat Groen voor de rijke elite is en duidelijk het sociale aan ‘het groene’ koppelen. Het duo lijkt mij in staat om Groen op de kaart te zetten. Jeremie is ambitieus en elke kans passeert misschien maar één keer dus wil hij springen als hij een opportuniteit ziet.”

“Hij hangt ook aan de lokale politiek in Anzegem waar hij geboren en getogen is. Als hij ooit nog iets hoopt te doen in zijn gemeente kan zijn nationale bekendheid hem daarbij helpen, want het is niet evident in een plattelandsgemeente. Zijn opa was boer en één van Jeremie zijn missies is de om bruggen te bouwen met de landbouwers.”

Schepen Davy Demets, partijgenoot Inzet

Davy Demets. © GV

Davy Demets richtte samen met Jeremie Vaneeckhout vijf jaar geleden, een jaar voor de verkiezingen, de partij Inzet op in Anzegem en in 2018 gingen ze daarmee naar de lokale verkiezingen. “We kennen elkaar goed, ik voetbalde zowel met Jeremie als met zijn broer”, zegt Davy Demets (40). In 20212 zijn we allebei voor de eerste keer opgekomen. Ook al was dit voor een andere partij, tijdens die legislatuur vonden we elkaar wat leidde tot Inzet.”

Toen Jeremie Vaneeckhout in 2018 verkozen werd als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement, nam Davy Demets in juni het mandaat over als Schepen van onder meer Milieu en Zorg en Welzijn nadat Jeremie dat een klein jaar onder zijn vleugels had. “Ik zie Jeremie als een heel gemotiveerd en gedreven iemand met de kennis, kunde en vaardigheden om deze mooie functie als covoorzitter van Groen op zich te nemen”, aldus Demets. “Hij zal er zeker volledig voor gaan en in alle bescheidenheid de partij naar een hoger niveau tillen. Ik ken hem voldoende om te weten dat hij zijn roots zeker niet zal verloochenen en actief zal blijven als gemeenteraadslid in Anzegem. Het is mooi dat iemand vanuit het bescheiden Anzegem toch doorgegroeid met zijn skills naar deze belangrijke rol. We wensen hem met de volledige partij heel veel succes en zijn ervan overtuigd dat hij een meerwaarde kan blijven bieden voor Anzegem.”

Marthe Gousseau, vrouw van Jeremie

Marthe Gousseau. © GV

Jeremie Vaneeckhout is in september acht jaar getrouwd met Marthe Gousseau (33) met wie hij samen drie dochters heeft; Elie (6), Hazel, (4,5) en Imke (1,5).

“Ik ben een heel fiere echtgenote”, aldus Marthe Gousseau die halftijds tewerkgesteld is bij het OCMW van Harelbeke als deskundige Gezin- en Kind. “Op wat mijn wederhelft nu bereikt en op wat hij daarvoor ook al waarmaakte. Sinds een aantal jaar heeft hij heel veel tijd en moeite gestoken in de politiek,en gaat zijn carrière als een sneltrein. Al zijn talenten zitten er gebundeld en dat zal nog verder haar vruchten afwerpen.”

“De organisatie van het gezin rust hoofdzakelijk op mijn schouders. Ik ben bewust minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Onze afspraak die we maakten in de voorafgaande gesprekken of hij zich wel of niet kandidaat zou stellen voor het covoorzitterschap bij Groen is dat het haalbaar moet blijven voor iedereen. Zowel voor hem als voor de kinderen en mij moet het gevoel goed zitten. Als het ernaar neigt dat we Jeremie de komende twee jaar niet meer gaan zien, dan zullen we moeten bijsturen. Nu brengt hij geregeld de twee oudste dochters naar school in Kaster en ‘s avonds liggen ze meestal al in bed als hij thuiskomt. Tussen de vergaderingen en evenementen door in het weekend probeert hij echt tijd te maken voor zijn gezin en dàn is hij er tweehonderd procent.”

Frederik Cardon, voorzitter lokale N-VA-afdeling

Frederik Cardon. © GV

“Als voorzitter van de lokale N-VA-afdeling van Anzegem heb ik de verkiezing van het voorzitterschap van Groen met veel interesse gevolgd.

Lokaal zal moeten blijken welke impact deze evolutie met zich meebrengt. Betekent dit dat Jeremie geen kandidaat burgemeester of schepen zal zijn in 2024? Zal hij nog de tijd hebben om zich met de Anzegemse dossiers bezig te houden?”, aldus Voorzitter lokale N-VA-afdeling Anzegem Frederik Cardon (41). “Op gewestelijk en federaal niveau zal het niemand verwonderen dat we in vele dossiers inhoudelijk een volledig andere kijk hebben op de zaken. Van kernenergie tot bedrijfswagens. Van migratie tot defensie. Van sociale zekerheid tot pensioenen.”

“Ik vrees onder het nieuwe co-voorzitterschap van Groen voor een verdere radicaliseringvan de partij wat een verdere en diepere polarisatie van de maatschappij zal bewerkstelligen. Een steeds grotere groep mensen kiest voor de extreem rechtsevisies van Vlaams Belang en het extreem links en ‘woke’-gedachtengoed van Groen/Ecolo en PTB/PvdA. Ik kan enkel maar hopen dat het de intentie is van Jeremie om samen met zijn co-voorzitster het radicale uit zijn partij te krijgen. Daartoe wens ik hem zeer veel succes!”

Stefanie De Witte, parochieassistente Vincentiusgemeenschap Anzegem

Stefanie De Witte © GV

“Ik leerde Jeremie kennen via onze geloofsgemeenschap”, zegt Stefanie De Witte (39). “Jeremie is iemand met een warme, milde, oprechte, open en zorgende persoonlijkheid. Het doet dan ook deugd dat hij het co-voorzitterschap toevertrouwd krijgt. Het geeft me wel hoop en vertrouwen in de toekomst van onze samenleving als mensen zoals Jeremie de kans krijgen én grijpen om op een hoger niveau de zaken aan te pakken. Ik wens hem dan ook veel succes toe in zijn nieuwe rol. Mijn vertrouwen heeft hij alvast!