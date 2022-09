Feest van burgemeester Francesco Vanderjeugd gaat niet door: “Kan niet ten volle genieten van feest nu onderzoek nog loopt”

Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) last het feest naar aanleiding van zijn 10 jaar burgemeesterschap af. De burgervader zegt dat hij niet ten volle zou kunnen genieten van het feest omwille van het onderzoek dat nog steeds loopt naar een aantal vastgoedtransacties die hij in het verleden deed.

Het ‘Festival van de Burgemeester’ zou op zaterdag 24 september plaatsvinden, maar wordt nu afgelast. “Ik kan niet ten volle genieten van het feest en mijn 10-jarig burgemeesterschap vieren wetende dat bepaalde instanties nog volop bezig zijn met het onderzoek naar de vastgoedtransacties die ik in het verleden deed”, legt de burgemeester uit.

“Ik blijf mijn onschuld benadrukken en kan met de hand op het hart zeggen dat ik steeds correct heb gehandeld. Dit zowel juridisch als deontologisch. De belangen van onze gemeente waren en zijn voor mij altijd en nog steeds mijn grootste prioriteit. Ik heb er alle begrip voor dat Audit Vlaanderen en het parket de tijd nemen om het onderzoek te voeren. Het is voor mij dan ook van primordiaal belang dat het onderzoek grondig gebeurt en de interpretatie van mijn handelen correct kan gemaakt worden. Ik hoop dat alles begin volgend jaar achter de rug is zodat ik dan de nieuwe datum voor het Festival van de Burgemeester kan of mag aankondigen.”

