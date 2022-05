Facelift voor sportinfrastructuur in De Panne

Investeren in infrastructuur voor het verenigingsleven is een doelstelling van het huidige beleidsteam in De Panne. Het lokaal bestuur gaat nu op zoek naar een architect om de sportinfrastructuur te renoveren en nieuwe sportfaciliteiten te creëren. Het kostenplaatje is geraamd op 1,5 miljoen euro, waarvan 300.000 euro subsidies. De uitvoering van de werken is gepland is 2023.

In 2014 pakte het toenmalige bestuur uit met een gloednieuwe sporthal, die het verouderde zwembad en de polyvalente zaal verving. Enkele andere sportterreinen wachten echter al een tiental jaar op een renovatie. Daar maakt het huidige bestuur nu ook werk van.

Naast nieuwe sportfaciliteiten zal ook een duidelijke link worden gelegd tussen de site Bella Boy en Sporthal Den Oosthoek. In functie van de subsidies ‘Bovenlokale Sportinfrastructuur’ is het de bedoeling om van deze twee sites één site te maken met in het midden de Veurnestraat.

Kunstgrasterrein

Concreet zal de site van voetbalclub WS Adinkerke in de Veldstraat worden gerenoveerd, met uitbreiding van de kleedkamers, douches en technieken. De kantine zal worden opgefrist, met eventueel nieuw meubilair en energetische ingrepen zoals het vervangen van ramen. Ook het sproei- en drainagesysteem van beide velden zou eventueel worden aangepast.

De renovatiekosten worden op 300.000 euro (incl. btw) geraamd. Omdat hier de subsidies wellicht niet van toepassing zullen zijn, zal deze site als eerste worden aangepakt. De site Bella Boy (Veurnestraat) krijgt een kunstgrasterrein voor voetbal of andere sporten. Ook daar worden kleedkamers, douches en technieken onder handen genomen, evenals de kantine.

Een nieuwe inkomruimte zal de container aan de inkom vervangen. Eventueel zou het sproei- en drainagesysteem van het overblijvende grasveld worden aangepast. Er worden twee padelvelden geïmplementeerd, bij voorkeur overdekt, en er komt een sprintpiste met een minimumlengte van 60 meter met 10 meter uitloop, en twee tot vier banen.

Extra petanquebanen

Voor de boogschutters- en petanqueclub wordt een nieuwe gezamenlijke sportinfrastructuur gebouwd die de bestaande zal vervangen. Deze multifunctionele sportruimte zal zo’n 100 m² oppervlakte hebben.

Er wordt ook nog een viertal petanquebanen aangelegd.

Op de site van Sporthal Den Oosthoek wordt de Finse looppiste gerenoveerd. Betonnen boordstenen zullen de bestaande boordstenen in kunststof vervangen en er wordt nieuwe schors aangevoerd. Er komt ook een afspuitinstallatie voor mountainbikes.

Burgemeester Bram Degrieck: “We hebben ons verbonden om te investeren in onze infrastructuur van ons verenigingsleven. Al meer dan tien jaar zit een aantal sportverenigingen met verwachtingen omtrent het comfort en de inrichting van de infrastructuur. Met de clubs zijn we in gesprek gegaan en zo hebben we de noden goed in kaart gebracht. Het verenigingsleven is de lijm van onze gemeenschap, en met deze geplande investeringen komen we onze beloftes na. We doen wat we zeggen!”

Te lange stilstand

“De Panne en Adinkerke verdienen op sportgebied meer dan de huidige infrastructuur. Deze heeft te lang stilgestaan”, zegt schepen van Sport Stéphane Buyens. “Nu willen we schakelen, want dit was een van mijn doelstellingen als schepen van Sport. Na overleg met verschillende diensten en clubs ben ik preus dit te laten ontwikkelen. Op naar betere sportvelden voor de jeugd van 7 tot 77 jaar! En zelfs meer.”