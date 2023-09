Ex-schepen van Knokke reageert: “Audit Vlaanderen doet aan framing en is onnauwkeurig”

Audit Vlaanderen heeft een onnauwkeurig onderzoek gevoerd en doet daarmee aan framing, zo hekelt ex-schepen van Knokke-Heist Kris Demeyere vrijdag in een brief. Hiermee antwoordt de West-Vlaming, die voor de partij Gemeentebelangen in het gemeentebestuur zetelde, op de beschuldigingen aan zijn persoon over belangenvermenging rond vastgoedprojecten.

Vrijdag,vandaag nog, plaatste Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) Knokke-Heist onder verscherpt toezicht na een forensische audit door Audit Vlaanderen. “Concreet betekent dit dat de beslissingen van het bestuur, die het onderwerp van de audit aangaan, onder een vergrootglas zullen worden gehouden”, luidt het.

Demeyere stapte in augustus volledig uit de politiek, maar stond eerder ook al op non-actief nadat hij verschillende keren in opspraak was gekomen over belangenvermenging.

Brief

In een brief reageert Demeyere op de berichtgeving in de media en stelt ontgoocheld te zijn over de suggestieve wijze waarop Audit Vlaanderen zijn onderzoek heeft gevoerd. Hij meent dat het daardoor meewerkt aan de framing van zijn persoon en betwist ten gronde de inhoud van het verslag. Demeyere benadrukt dat hij in eer en geweten heeft gehandeld en dat hij zich nooit heeft verrijkt via zijn schepenfunctie.

“Het enige wat de heer Demeyere heeft gedaan, was zijn professionele expertise en ervaring ten dienste stellen van de gemeentelijke diensten in het belang van de inwoners van Knokke-Heist. Hierdoor heeft de gemeente honderdduizenden euro’s bespaard”, zo valt te lezen in de berichtgeving van zijn advocaat.

Demeyere heeft het ook over een trail by media. “De vrijwaring van het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging zijn essentieel in een rechtsstaat. Het is duidelijk dat deze basisprincipes van de rechtsstaat met de voeten zijn getreden door elkeen die over het verslag communiceert.”