Ex-schepen Knokke-Heist onderneemt juridische stappen, ook voor online reacties: “Lasterlijke aantijgingen”

“Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.” Dat vertelde Kris Demeyere (53), ex-schepen in Knokke-Heist, vorige week toen hij op 31 augustus zelf afstand nam van zijn ambt als eerste schepen in de kustgemeente en uit de partij Gemeentebelangen stapte. Ondertussen voegde Demeyere ook de daad bij het woord.

Kris Demeyere startte zijn politieke carrière op 3 januari 2007 als gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen. Hij vervulde zijn rol als raadslid tot 2 januari 2013 waarna hij de overstap maakte naar het college en 6de schepen werd, bevoegd voor Stedenbouw, Landbouw en Waterbeheersing.

Doorheen de jaren werkte hij zich op tot eerste schepen, maar de voorbije maanden lag hij diverse keren onder vuur, onder andere door vermeende belangenvermenging in bepaalde dossiers. Zelf ontkende hij altijd iets verkeerd te hebben gedaan. Sinds 24 mei van dit jaar stond hij wel op non-actief. “Ik heb op eigen initiatief, en in overleg met de burgemeester, de uitoefening van mijn schepenambt tijdelijk op een laag pitje gezet. Ik nam die beslissing in de hoop dat die de sereniteit in het gemeentebestuur zou ten goede komen”, vertelde Demeyere daar over.

Ontslag

Vorige week nam Demeyere dan zélf de beslissing om op te stappen. Hij deed dat in een open brief op zijn website, waarin hij ook alle aantijgingen tegen zijn persoon stuk voor stuk weerlegt. Hij sprak eerder al over een beschadigingsoperatie tegen zijn persoon.

In zijn uitleg hekelt Demeyere ook het huidige politieke landschap in Knokke-Heist. “Te lang ging ik ervan uit dat een college collegiaal optreedt in alle betekenissen van het woord. Bepaalde leden uit de meerderheid saboteren wetens en willens het beleid. Ooit kwam de meerderheid eensgezind op voor onze gemeente. Dat is geschiedenis. Het voorbije anderhalf decennium heb ik mij in eer en geweten en vol overgave ingezet voor de inwoners van de gemeente. Ik laat nu met opgeheven hoofd de politiek achter mij. Ik heb op geen enkel moment een deontologische of andere norm geschonden, laat staan dat ik daartoe ooit de intentie zou hebben gehad”, zegt hij.

“Wie ontketent en voert dergelijke lastercampagnes? Ik betreur ten zeerste dat een aantal aangelegenheden – waarvan ik overtuigd ben dat ik niets verkeerd heb gedaan – voorwerp uitmaken van diverse onterechte insinuaties. Het betreft dossiers waar ik helemaal geen rol in had, zaken die manifest onjuist worden weergegeven of zelfs verhalen die volledig uit de lucht zijn gegrepen.”

Juridische stappen

In de open brief kondigde Demeyere ook aan dat hij verdere stappen zou ondernemen tegen de mensen die zijn persoon volgens hem schade hebben toegebracht. “Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties”, klonk het vorige week.

En zijn woorden blijken te kloppen, want ondertussen kregen verschillende mensen – waaronder ook uit de media – een dagvaarding thuis. Al zijn er eveneens gewone burgers die zich eind deze maand moeten verantwoorden voor de rechtbank. Eén van hen is een vrouw uit Knokke-Heist die zich volgens haar dagvaarding lasterlijk uitliet over Kris Demeyere in een lokale Facebookgroep met op dat moment 16.033 leden. Daarin schreef de vrouw volgens de dagvaarding het volgende als reactie onder een artikel: “Weet jij dan niet Marc (de man die een eerdere reactie plaatste om bepaalde zaken te nuanceren, red.) dat die al 2x met een enkelband de gemeenteraad heeft bijgewoond. Mooi voorbeeld voor een eerste schepen.”

Aanvankelijk zou de vrouw zich geëxcuseerd hebben en het bericht verwijderd hebben, maar volgens de dagvaarding trok ze haar excuses nadien in en zette ze haar beweringen volgens de ‘verzoeker’ (Kris Demeyere, red.) verder. “Het publiek verspreiden van dit lasterlijke bericht heeft ervoor gezorgd dat verzoeker zich tot op heden dient te verantwoorden voor feiten die volstrekt onwaar zijn”, staat te lezen in de dagvaarding. “Het brengt ontegensprekelijk schade toe aan de eer, reputatie en goede naam van verzoeker en heeft impact op diens politieke en professionele loopbaan.”

Het gaat dus om lasterlijke aantijgingen, staat in de dagvaarding te lezen. Er wordt aan de vrouw een provisionele schadevergoeding van 15.000 euro gevraagd.

Voor de duidelijkheid: het bericht in kwestie was effectief onjuist. Van een enkelband of gelijk welke veroordeling is nooit sprake geweest.

Demeyere wenst verder niet meer te reageren

Hoeveel mensen zich eind deze maand effectief moeten verantwoorden voor de rechtbank, is niet duidelijk. Kris Demeyere zelf wenst vooralsnog liever niet meer verder te reageren en verwijst door naar de uitleg op zijn website. (MM)