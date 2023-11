Ex-schepen en voormalig gemeenteraadsvoorzitter Michaël Vannieuwenhuyze is kandidaat-burgemeester in Harelbeke. “Ik hoop dat ik voor veel inwoners de frisse wind in het nieuw te vormen bestuur mag zijn.”

In de legislatuur 2013-2018 maakte Michaël deel uit van de meerderheid. Hij was toen drie jaar voorzitter van de gemeenteraad en daarna drie jaar schepen van Sport, Jeugd, Personeel en Preventie. Met meer dan 2.000 voorkeurstemmen was hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, na de huidige burgemeester, de stemmenkampioen in Harelbeke.

“De voorbije jaren heb ik me wat afzijdig gehouden van het politieke toneel. Dit omdat ik me wilde focussen op andere zaken, zeker na wat er bij de vorige verkiezingen gebeurd is”, aldus Michaël. “Ik heb dit ook kunnen doen: zowel mijn sportieve uitdagingen, heel wat zaken voor het goede doel als een eigen bedrijf uit de grond stampen waren zaken waar ik de voorbije jaren de focus wilde op leggen. Bovendien werd in die periode ook mijn tweede kindje, Maellyse, geboren. En daarnaast had ik ook het geluk en de mogelijkheid om sport in Harelbeke een nieuw elan te geven. Dit alles is gelukt en ik ben dan ook blij dat ik me de voorbije jaren daarop heb kunnen focussen, weg van het politieke toneel.”

Opnieuw kandidaat

Michaël kreeg meer en meer de vraag van mensen uit Groot-Harelbeke of hij zich toch niet opnieuw zou kandidaat stellen voor de komende verkiezingen. “Velen zeiden dat ze iemand misten zoals mij in de politiek. En die vraag wordt alleen maar groter naarmate we dichter bij de verkiezingen komen. En ik moet ook eerlijk zijn, de manier waarop het de vorige keer abrupt tot een einde is gekomen, gaf mij ook het gevoel dat mijn werk verre van af was. Dat ik nog veel meer had kunnen doen voor onze stad en de deelgemeenten.”

“De mensen die me aanspreken zeggen zelf dat het tijd is voor vernieuwing en een andere aanpak”

De voorbije maanden heeft Michaël, naar eigen zeggen, heel goed nagedacht en alle pro’s en contra’s tegen elkaar afgewogen. “Als ik iets doe, dan wil ik me daar ook voor de volle 100 procent voor geven, vandaar ook dat ik er heel goed wilde over nadenken. Na goed te hebben overwogen, ben ik blij te kunnen zeggen dat ik een beslissing heb genomen: ik ben bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw kandidaat.”

Verruimde lijst

Michaël zal niet onder de naam van Open VLD opkomen. “Het zal een verruimde lijst zijn. Ik vind dat de nationale politiek mijlen veraf staat van het lokale en ik in die optiek daarom met een eigen lijst naar de kiezer wil trekken. Het is duidelijk dat de kiezer op vandaag meer geloof hecht aan de lokale politici die dicht bij hen staan. Ik wil een lijst trekken waarop iedereen welkom is die het beste voor heeft met Harelbeke en zijn deelgemeenten.”

Het Open VLD-bestuur volgt hem hierin. De naam van de lijst zal de komende maanden bekend gemaakt worden. “De thema’s waarop we ons zullen focussen zijn onder meer veiligheid en verkeersveiligheid en mobiliteit, maar ook ondernemen en burgerparticipatie, vrije tijd en aangenaam wonen in onze stad.”

Is hij ook kandidaat-burgemeester? “De voorbije verkiezingen hebben heel wat inwoners me gesteund. Zoveel zelfs dat ik na de huidige burgemeester het tweede meest aantal voorkeurstemmen had. Dus ja, dan denk ik te mogen zeggen dat ik kandidaat-burgemeester ben. Ik zou heel graag een gooi doen naar de burgemeestersjerp en hoop daarbij op massale steun van de inwoners van Harelbeke en de deelgemeenten. De mensen die me aanspreken zeggen zelf dat het tijd is voor vernieuwing en een andere aanpak. Wel, ik hoop dat ik voor hen die frisse wind in het nieuw te vormen bestuur mag zijn.”