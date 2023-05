Eretitels voor gewezen burgemeester en schepenen in Oostende

Tijdens een plechtigheid op het stadhuis werden maandagavond aan gewezen burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) en de schepenen Hilde Veulemans (CD&V), Martine Lesaffre (Open VLD) en Paul Van Laer (Open VLD) de eretitel van hun ambt overhandigd.

Ereburgemeester Jean Vandecasteele

Ereburgemeester Jean Vandecasteele werd na de verkiezingen van 1982 gemeenteraadslid. In 1995 werd hij eerste schepen onder burgemeester Julien Goekint. Toen Goekint stopte, volgde Vandecasteele hem eind juni 1997 op als burgemeester. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 bleef Vandecasteele burgemeester. Zijn partij verloor wel de absolute meerderheid. In de loop van 2015 werd hij opgevolgd door Johan Vande Lanotte. Vandecasteele werd opnieuw schepen. Na de lokale verkiezingen van 2018 werd hij herkozen, maar werd sp.a uit de coalitie gehouden.

Ereschepen Hilde Veulemans

Ereschepen Hilde Veulemans was OCMW raadslid van 1989 tot 1994 en schepen van 1995-2015. Ze was raadslid van 1995 tot 2016 voor de CVP/CD&V. Vandaag is ze onder meer gids in het Vlaams parlement en regisseur van de Oostendse revue om maar enkel van haar bezigheden te vernoemen.

Ereschepen Martine Lesaffre

Ereschepen Martine Lesaffre was heel lang actief in de politiek bij Open VLD in Oostende, waarvan twaalf jaar als schepen. Zo was ze onder meer bevoegd voor burgerlijke stand en heeft ze heel wat huwelijken voltrokken in de stad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd ze geen schepen meer en stopte ze volledig met politiek. Ze baat een tearoom uit op de Zeedijk in Mariakerke.

Ereschepen Paul Van Laer

Ereschepen Paul Van Laer was lid van de Gemeenteraad van 7 januari 1983 tot en met 2 januari 2007. In deze periode zetelde hij als Schepen van 2 januari 1989 tot en met 2 januari 1995 (VLD). Hij was onder andere bevoegd voor het beheer van de stadseigendommen, concessies, geschillen, bouwvergunningen, volksgezondheid en leefmilieu. (PM)