Ere-schepen Joseph Vandemeulebroecke overleden

In Kortrijk is op maandag 28 februari ere-schepen Joseph Vandemeulebroecke op 88-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte.

Joseph werd op 8 september 1933 geboren in Bellegem, het dorp waar hij heel zijn leven woonde. Joseph was de echtgenoot van Marie-José Mylle.

De kinderen zijn Johan, Griet (met Carl Snoeck) en Karel (met Anouk Asscherickx). Er zijn acht kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Er is een achtste achterkleinkindje op komst. Joseph werkte als bankier bij KBC en was stichter van BV Vandemeulebroecke Verzekeringen.

CVP-schepen

Josephs vader Urbain was tot met de fusie burgemeester van Bellegem. Na de fusie stelde Joseph zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was gemeenteraadslid van 1 januari 1977 tot en met 31 december 2000. Van 12 mei 1989 tot 14 januari 1999 was Joseph ook schepen voor CVP in Kortrijk. Hij had de bevoegdheden Burgerlijke Stand, Landbouw en Groendienst. In 2001 kreeg Joseph de titel van ereschepen.

Joseph was ere-bestuurslid van de Landelijke Gilde Bellegem en was lid van NEOS BelKoRol. Hij was een echte volksvriend en had veel sociale contacten. Hij hielp iedereen waar mogelijk. Joseph hield ook van kaarten en hij volgde graag het streeknieuws in zijn lievelingskrant, de Krant van West-Vlaanderen. (EDB – Begr.Planckaert/Sereni)