“Er zijn investeringen nodig, niet alleen in het zwembad”: Birger De Coninck maakt comeback als schepen

Tielt heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. In dat schepencollege zitten enkele vertrouwde gezichten, maar ook een heleboel nieuwkomers. En die stellen we graag voor. Voor Birger De Coninck (Vooruit) is het weliswaar niet de eerste keer dat hij schepen is, al gaat het na tien jaar wel om een flinke comeback.

Birger zat in de voorbije bestuursperiode samen met ‘compagnon de route’ Simon Bekaert op de oppositiebanken bij Vooruit. De twee Tieltse socialisten kennen elkaar al meer dan twintig jaar. “In 2003 zijn Simon en ik gestart met een eigen afdeling jongsocialisten”, weet Birger. “Zo zijn we in het partijbestuur gerold en in 2006 stond ik voor het eerst op de lijst, al was ik toen net niet verkozen. Maar omdat Didier (Van Nieuwenhuyse, die nu ook schepen is, red.) in 2007 verhuisde naar Ieper ben ik toen alsnog in de gemeenteraad gekomen. Bij de verkiezingen van 2012 stond ik op de derde plaats en werd ik voor het eerst schepen.”

Woelige legislatuur

Dat waren gedenkwaardige verkiezingen, want toen bundelden de kartels N-VA/Open VLD en sp.a-groen de krachten om een (nipte) meerderheid te vormen en CD&V buiten spel te zetten. Het werd een woelige legislatuur en in 2014 diende Birger De Coninck na amper twee jaar zijn ontslag in als schepen en stapte hij uit de gemeenteraad. Op de redenen daarachter gaat Birger liever niet meer in.

“Politiek was een afgesloten hoofdstuk, zo dacht ik toen. Maar ik wou de partij wel blijven steunen en zegde toe om opnieuw op de lijst te staan in 2018. Ik was niet rechtstreeks verkozen, maar enkele gevestigde waarden (Guido Mehuys en Margot Baekelandt, red.) stopten met de actieve politiek en toen Simon me na de verkiezingen vroeg of ik raadslid wou worden, heb ik na wat twijfelen toch toegestemd. En gaandeweg vond ik mijn draai weer. Ook al sta je vanuit de oppositie toch eerder wat aan de zijlijn. Zo dachten we lange tijd dat de fusie met Meulebeke een CD&V-verhaal zou gaan worden, met de twee burgemeesters samen op een lijst. Maar het is anders gelopen.”

“Zwembad als symbooldossier, maar ook elders dienen er zichtbaar resultaten geboekt te worden”

De comeback van De Coninck was ook duidelijk op de eengemaakte lijst van de socialisten van Tielt en Meulebeke, waar hij van op de derde plaats 552 voorkeurstemmen kreeg. Samen met Iedereen Telt en CD&V vormde de partij een nieuwe meerderheid, waardoor Team Burgemeester, nochtans de grootste partij, in de oppositie terecht kwam. “De meest logische keuze”, zegt Birger daarover. “Eigenlijk was het op verkiezingsdag al duidelijk hoe de kaarten lagen. Een coalitie vormen met één zetel op overschot is geen goed idee. Dat hebben we in 2012 gemerkt. En met Vlaams Belang gaan wij sowieso niet in zee. 18 op 31 zetels is zeker een goed werkbare meerderheid, al is het wel een feit dat de oppositie nu grotendeels uit Meulebekenaars bestaat.”

Birger heeft de bevoegdheden financiën, cultuur, bibliotheek, archief, flankerend onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, wijkwerking, participatie en mondiaal beleid onder de vleugels. Vooral Financiën is een flinke kluif. “Het is een groot voordeel dat ik van nul kan starten door de fusie. En de cijfers zijn goed. In 2012 had Tielt nog een openstaande schuld van 40 miljoen euro. Dankzij de inspanningen van de toenmalige meerderheid en dankzij de fusiebonus staat die schuld voor Meulebeke en Tielt samen nu op 19 miljoen euro. Dat is een mooi uitgangspunt, want er zijn investeringen nodig. Het nieuwe zwembad zal vanzelfsprekend de grootste slokop worden, maar als cultuurschepen vind ik dat ook OC Vondel aan wat vernieuwing toe is, terwijl er ook in het Gildhof nog werk voor de boeg is. Maar de pot is niet oneindig. Samen met de collega’s moeten we afwegen wat er prioritair is.”

Zichtbare resultaten

Volgens het gewezen oppositieraadslid moet de nieuwe meerderheid dynamischer worden en dienen er zichtbaar resultaten geboekt te worden. “In Meulebeke is er veel geld uitgegeven (onder meer aan de nieuwe Markt, red.), maar in Tielt is er vooral veel geld blijven staan. Geld dat voorzien was, maar niet uitgegeven werd. Dat moet veranderen. Er moeten zichtbaar dingen gerealiseerd worden. Het zwembad zal het grote symbooldossier worden, maar ook de collegesite moet vooruit gaan. Daar zijn we met Vooruit in het verleden weliswaar kritisch over geweest, maar het project is te ver gevorderd om nu nog grote wijzigingen aan te brengen.”

“Ook op vlak van mobiliteit dient er nog een en ander bijgeschaafd te worden. Al heb ik een goed gevoel bij deze ploeg. Er wordt collegiaal beslist en zo hoort het ook. Anderzijds gaan we er vanzelfsprekend ook alles aan moeten doen om de Meulebekenaars mee te krijgen. Sowieso zal de Meulebeekse identiteit altijd blijven bestaan. Als persoon kan je trouwens perfect verschillende identiteitslagen hebben. Ik voel me Kanegemnaar, maar ook Tieltenaar. Zo kan je ongetwijfeld ook Meulebekenaar én Tieltenaar zijn.” (SV)