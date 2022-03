Er komt geen sluiting van Oostendse begraafplaatsen ’s nachts

De begraafplaatsen worden ’s nachts niet gesloten, maar er komen wel extra controles. De politie doet een oproep om zo weinig mogelijk losstaande zaken op het graf te zetten.

Gemeenteraadslid Wesley Deschuytter (Vlaams Belang) greep enkele recente incidenten aan om te interpelleren over de veiligheid op de stedelijke begraafplaats aan de Stuiverstraat. “Er zijn zorgwekkende feiten, zoals diefstallen van stukken op de graven, de aanwezigheid van druggebruikers en –dealers en van fietsende kinderen over de strooiweide. Er is geen nood aan een nachtelijke toegang en de stad zou camera’s moeten plaatsen.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) : “Sinds september 2021 patrouilleren de GAS-ambtenaren ook op de vier begraafplaatsen. Grafschennis is een misdrijf waarop een boete en gevangenisstraf staat.” Uit cijfers van de politie blijkt dat er dit jaar vier en vorig jaar zeven feiten waren.

Ook korpschef Philip Caestecker reageerde : “De begraafplaats is 10 hectare groot, twee keer zo groot als het Leopoldpark. De inzet van camera’s is niet evident en niet efficiënt als je weet dat 1 camera 30.000 euro kost. De wijkagent passeert er regelmatig, maar we kunnen dat niet 24/7 in de gaten houden. We vragen om feiten te melden en geven de raad om zo weinig mogelijk losstaande zaken op de graven te plaatsen.” Deschuytter had weinig vertrouwen : “Agenten en GAS-ambtenaren inzetten zal weinig uithalen, want zij werken vooral overdag terwijl de problemen zich ’s nachts situeren.”