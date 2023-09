Er komt een defusie van de politiezone MIDOW: “In eerste instantie denken aan de ruim 80 werknemers”

De politiezone MIDOW (Meulebeke-Ingelmunster-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke) verdwijnt. Er waren eerder al gesprekken met de PZ RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede), maar ondertussen beslisten stad Tielt en gemeente Meulebeke om te fuseren, waardoor Meulebeke sowieso bij de Politiezone Tielt zou terechtkomen. En nu heeft ook Oostrozebeke, waar de hoofdzetel van MIDOW is gevestigd, beslist om naar Tielt te trekken.

En dat brengt natuurlijk wat problemen mee. Koenraad Degroote (Eendracht Dentergem), burgemeester van Dentergem en ook voorzitter van het politiecollege van de zone MIDOW ziet het wat met lede ogen aan. “Financieel is het vier gemeenten ook niet haalbaar om op ons eentje verder te gaan. Met Dentergem palen niet meer aan de zone RIHO, omdat Oostrozebeke voor PZ Tielt heeft gekozen. Ik had nochtans liever naar een grote zone getrokken, maar Oostrozebeke heeft vorige week anders beslist. Dat moet daar wel nog op de gemeenteraad bekrachtigd worden. De toekomst is volgens mij een grote zone Midwest, mocht RIHO en MIDOW en eventueel later PZ Tielt er bij komen, dan was het eigenlijk ook zo.”

Streefdatum 1 januari 2025

Terwijl Oostrozebeke en Meulebeke nu richting Tielt zouden verhuizen en Wielsbeke geneigd lijkt naar het de zone MIRA (Waregem) is het voor Ingelmunster evident om toch de optie RIHO aan te houden. Burgemeester Kurt Windels: “Dat is inderdaad logisch voor ons. Als we in 80 intergemeentelijke samenwerkingen zitten, dan is dat 79 keer met Izegem. Enkel voor onze politiezone werkten we niet samen. De gesprekken met RIHO gaan ondertussen verder. Streefdatum is 1 januari 2025. We zullen dan een maand moeten overbruggen, want de nieuwe gemeentebesturen – met dus Tielt en Meulebeke als fusiegemeente – gaan al een maand eerder van start. Maar in eerste instantie denken we ook aan onze ruim 80 medewerkers. We hopen die nog aan boord te houden, want ook onze politionele activiteiten moeten blijven gegarandeerd worden.”