Politiezone MIDOW houdt op te bestaan: “In eerste instantie denken aan de ruim 80 werknemers” (maar die plannen al vakbondsactie)

De politiezone MIDOW (Meulebeke-Ingelmunster-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke) verdwijnt. Er waren eerder al gesprekken met de PZ RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede), maar ondertussen beslisten stad Tielt en gemeente Meulebeke om te fuseren, waardoor Meulebeke sowieso bij de Politiezone Tielt zou terechtkomen. En nu heeft ook Oostrozebeke, waar de hoofdzetel van MIDOW is gevestigd, beslist om naar Tielt te trekken.

En dat brengt natuurlijk wat problemen mee. Koenraad Degroote (Eendracht Dentergem), burgemeester van Dentergem en ook voorzitter van het politiecollege van de zone MIDOW ziet het wat met lede ogen aan. “Financieel is het vier gemeenten ook niet haalbaar om op ons eentje verder te gaan. Met Dentergem palen niet meer aan de zone RIHO, omdat Oostrozebeke voor PZ Tielt heeft gekozen. Ik had nochtans liever naar een grote zone getrokken, maar Oostrozebeke heeft vorige week anders beslist. Dat moet daar wel nog op de gemeenteraad bekrachtigd worden. De toekomst is volgens mij een grote zone Midwest, mocht RIHO en MIDOW en eventueel later PZ Tielt er bij komen, dan was het eigenlijk ook zo.”

Streefdatum 1 januari 2025

Terwijl Oostrozebeke en Meulebeke nu richting Tielt zouden verhuizen en Wielsbeke geneigd lijkt naar het de zone MIRA (Waregem) is het voor Ingelmunster evident om toch de optie RIHO aan te houden. Burgemeester Kurt Windels: “Dat is inderdaad logisch voor ons. Als we in 80 intergemeentelijke samenwerkingen zitten, dan is dat 79 keer met Izegem. Enkel voor onze politiezone werkten we niet samen. De gesprekken met RIHO gaan ondertussen verder. Streefdatum is 1 januari 2025. We zullen dan een maand moeten overbruggen, want de nieuwe gemeentebesturen – met dus Tielt en Meulebeke als fusiegemeente – gaan al een maand eerder van start. Maar in eerste instantie denken we ook aan onze ruim 80 medewerkers. We hopen die nog aan boord te houden, want ook onze politionele activiteiten moeten blijven gegarandeerd worden.”

Spoedzitting politiecollege

Korpschef Ruben Depaepe had de bui al een tijdje zien hangen, op zijn voorzet werd afgelopen zaterdag dan ook een spoedzitting gehouden van het politiecollege. “Het was natuurlijk al langer geweten, maar door de fusie tussen Meulebeke en Tielt was het logisch dat Meulebeke bij de PZ Tielt zou aansluiten. Wij hadden al langer gesprekken met de zone RIHO, maar ik had eigenlijk nog gehoopt dat we een legislatuur zouden kunnen verder gaan met MIDOW. Na Spoorkin zijn we kleinste politiezone van West-Vlaanderen, we zijn even groot als PZ Gavers en met hen en PZ MIRA werkten we ook goed samen”, gaat de korpschef verder. “Maar op het moment dat Oostrozebeke ook aangeeft liever in de richting van Tielt te gaan en Wielsbeke naar Waregem, dan was de defusie haast nog het enig overgebleven scenario.”

De korpschef deelde maandag zelf het slechte nieuws met zijn medewerkers. “De reactie? De overtreffende trap van ontgoocheld. Verbitterd misschien zelfs. We hebben hier een kader van 85 personeelsleden, waarvan er nu 82 ingevuld zijn. Voor iedereen zal de situatie natuurlijk anders zijn. Een inspecteur van de recherche zal allicht zijn zelfde job kunnen uitoefenen, maar voor pakweg het burgerpersoneel is dat anders. Het is nog gelijk naar welke zone je verhuist, je komt in een andere organisatie terecht en meestal moet je daar ook onderaan beginnen.”

De korpschef heeft ook al weet van de vakbondsactie (zie hieronder) van komende donderdag. “Zolang dat op een legale manier gebeurt, kunnen we daar niets tegen in brengen. Ik hou goed de vinger aan de pols en weet dus wel wat er leeft bij mijn mensen”, zegt de korpschef die in december 2020 bij MIDOW aan de slag ging. “Maar het is nu eenmaal zo dat de gemeeten diverse richtingen uit willen. Reanimatiepogingen zijn niet aangewezen. We krijgen beter het nieuws nu dan over een jaar. Ik hoop dat alle medewerkers een nieuwe stek vinden, maar evident wordt dat niet uiteraard.”