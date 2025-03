“Enige gemeente in Vlaanderen met negatief advies”: politicoloog Herwig Reynaert noemt situatie in Oudenburg ongezien

De politieke situatie in Oudenburg, waarbij Anthony Dumarey nu geen burgemeester mag worden, is ongezien volgens Torhouts politicoloog Herwig Reynaert. In oktober won Dumarey nog de lokale verkiezingen, maar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) besliste nu dat ze hem niet zal benoemen. Want tegen Dumarey, die ook vastgoedmakelaar is, loopt nog een gerechtelijk onderzoek wegens schending van het beroepsgeheim, valsheid in geschrifte en belangenneming.

Halfweg oktober haalde Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) nog de overwinning binnen met 1.497 voorkeursstemmen bij de lokale verkiezingen. Donderdag 13 maart maakte minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) nog bekend dat ze Dumarey nu niet zal benoemen als burgemeester. Daarmee volgde ze het advies van gouverneur Carl Decaluwé dat hij ‘niet over de vereiste kwaliteiten en vaardigheden’ zou beschikken.

“De politieke situatie in Oudenburg op dit moment is heel uniek”, stelt Herwig Reynaert, de Torhoutse professor in de lokale politiek aan de UGent met duidelijke woorden. “In 284 van de 285 Vlaamse gemeenten zal het wel allemaal vlot verlopen, maar niet in Oudenburg. We konden er al sowieso vraagtekens bij stellen, want zoals geweten is, is er sprake van belangenvermenging en een strenge audit.”

Nieuw procedure

Dat Dumarey de afgelopen vijf maanden nog aangewezen burgemeester kon zijn, is te wijten aan de nieuwe procedure. “Vroeger verliep het zo dat na de verkiezingen en de coalitievorming de aangeduide burgemeester als eerste stap naar de gouverneur ging om de eed af te leggen. Nu is het de eerste keer dat de legislatuur start met de andere procedure en ook een andere volgorde. De wet zegt dat de burgemeester eerst voor de gemeenteraad moet komen en daar zijn eed afleggen. De gemeente geeft dan door aan de Vlaams regering wie er vooropgesteld wordt in de functie van burgemeester”, legt Reynaert uit.

“Dan moeten de procureur-generaal en de gouverneur van de betrokken provincie een advies formuleren aan de Vlaamse regering. Dat advies is zo goed als altijd positief. Alleen nu voor Oudenburg blijkt dat het anders is uitgelopen. In West-Vlaanderen waren er nog twee andere gemeenten waar de burgemeesters onder vuur lagen om het zo te noemen, namelijk voormalig burgemeester Ward Vergote (Visie) in Moorslede en voormalig burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) in Staden. Maar die personen stonden uiteindelijk beide niet op de kieslijst.”

Geen goede reclame

De huidige gebeurtenissen zijn alles behalve positief. “Dergelijke procedures zijn nooit goed. Maar het is niet omdat de effectieve benoeming tot burgemeester is ingetrokken dat we met vraagtekens naar de lokale politiek moeten kijken. Mensen hebben een zeker vertrouwen in lokale politici, die ze niet snel zullen verliezen. Dat bevestigen de verkiezingsresultaten van Oudenburg, want ondanks het audit en alles scoorde Dumarey in oktober nog altijd erg hoog. Het moet dus zijn dat mensen in Oudenburg hem nog altijd vertrouwen.”

Maar hoe moet het nu verder in Oudenburg? “Het is natuurlijk geen goede reclame voor Oudenburg. Maar eenmaal de nieuwe aangewezen burgemeester de taken zal opnemen, zal men terug kunnen overgaan tot de orde van de dag. Maar de situatie rond Dumarey kan nog een heel eind duren”, besluit Reynaert.