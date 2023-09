Emma Breyne (31) stapt ontgoocheld uit de politiek: “Al mijn voorstellen gooiden ze in de prullenbak”

Oppositieraadslid Emma Breyne (PRO) in Alveringem – pas vanuit Gijverinkhove naar Izenberge verhuisd – laat weten dat ze volgend jaar niet meer deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. PRO verliest zo een kostbaar lid.

Emma Breyne (31) uit de Beauvoordestraat zegt dat ze de boodschap met pijn in het hart brengt. “In oktober 2024 zal ik niet meer op de lijst staan. Ik moet accepteren dat een mens niet alles kan doen: gezin, werken, studeren, vrienden, familie en politiek zijn voor mij niet langer te combineren. Ik kies dus voor mijn privéleven.”

“De gemeenteraad hier is pure anti-democratie. Ik haalde er geen voldoening meer uit”

“Eerlijk? Ik ben ook gedesillusioneerd. Nooit eerder haalde ik zo weinig voldoening uit een engagement. Elk van mijn voorstellen werd door de meerderheid afgewezen, soms zelfs in het belachelijke getrokken. Wat ben ik daarvan geschrokken. De Alveringemse gemeenteraad is een voorbeeld van anti-democratie. Ik heb vele keren gedacht: ik doe niets meer. Maar volgende maand zit je toch opnieuw strijdvaardig in de raadzaal, uit liefde voor de inwoners.”

Verloedering

“Daarnaast had ik nooit eerder meer de indruk dat Alveringem achteruit gaat. Ik hoor alvast van velen dat ze hetzelfde opmerken. Enkele voorbeelden? De verloedering van het openbaar domein. Enkel met het oog op de kermis wordt de betrokken deelgemeente proper gemaakt. Hoofdgemeente Alveringem heeft geen bankautomaat meer, iets waar de zelfstandigen onder lijden. Er is geen ruimte voor nieuwe sociale initiatieven, op sociaal niveau wordt alle patrimonium verkocht en worden engagementen teruggeroepen.”

“Het platform HOPLR werd afgekeurd terwijl de digitalisering van de Alverbon veel meer kost en daar bij mijn weten niemand naar vraagt. Alveringem komt ook negatief in de pers: met onder meer haar koppigheid tegenover BE-Alert, het niet aangesloten zijn bij het burgemeestersconvenant, de bomenkap in de Groenedreef en het verlenen van een illegale vergunning aan een landbouwbedrijf.”

Is er dan geen positief puntje? Emma zegt dat ze het wel goed vindt om overal in de gemeente gescheiden fietspaden te zien verschijnen.