Emiel Debusseré (25) is nieuwe schepen in Ledegem: “Opgegroeid met politiek”

Emiel Debusseré is sinds 1 januari de nieuwe schepen in Ledegem. Daarmee treedt hij in de politieke voetsporen van zijn grootvader Firmin die twaalf jaar lang burgemeester was van de gemeente. “Ik vind het zeker niet erg dat dat velen me de ‘kleinzoon van’ noemen.”

Voor Emiel Debusseré was de eindejaarsperiode van 2022 extra speciaal. Vorige week woensdagavond legde hij tijdens de Ledegemse gemeenteraad de eed af als toekomstig schepen, op vrijdag 30 december vierde hij zijn 25ste verjaardag. Op nieuwjaarsdag startte zijn schepenambt officieel. “Ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid met lokale politiek. Mijn grootvader was de eerste burgemeester na de fusie en zou die taak twaalf jaar vervullen. Ik was toen nog niet geboren, maar tijdens mijn jeugd heb ik tal van verhalen gehoord.”

Voorrang studies

Het zorgde er mee voor dat Emiel zich ook begon te interesseren in de lokale politiek. “Met enkele jongeren kwamen we soms samen met burgemeester Bart Dochy om te discussiëren over wat er leeft bij de jeugd. Toen de vraag kwam of ik wou meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen stemde ik in.”

Hoewel Emiels naam midden in de lijst van CD&V/VD stond, haalde hij zoveel stemmen dat hij schepen kon worden. “Op dat ogenblik was ik nog volop aan het studeren. Ik overwoog om na mijn studies industrieel ingenieur ook nog voor een diploma burgerlijk ingenieur te gaan. De combinatie met een schepenambt was op dat ogenblik onmogelijk.” Er werd een oplossing uitgewerkt waarbij Sybille Geldhof de eerste vier jaar schepen zou zijn, de laatste twee jaar van de legislatuur zou Emiel het ambt vervullen. “De voorbije vier jaar heb ik tijdens de gemeenteraad veel bijgeleerd. Een ideale inloopperiode. De voorbije maanden werd het tempo wat opgedreven en werd ik, mede met de steun van Sybille, klaargestoomd om schepen te worden.”

Digitalisatie subsidies

Emiel is als schepen onder andere bevoegd voor jeugd, sport en onderwijs. “Ik vind het vooral belangrijk dat de vele verenigingen die de gemeente rijk is goed ondersteund worden. Daarbij speelt digitalisering een belangrijke rol. Zo kunnen de verenigingen rekenen op subsidies, maar veel van zo’n zaken gebeuren nog op papier. Hopelijk kunnen we daar met de gemeente de komende jaren in stappen zetten.”

Zelf is hij nog jong waardoor ook de bevoegdheid ‘jeugd’ op zijn lijf geschreven staat. “Met de gemeente willen we graag de jeugdhuizen verder ondersteunen. Het is belangrijk dat jongeren in eigen gemeente elkaar kunnen ontmoeten.”

De nieuwe schepen zal zijn ambt combineren met zijn werk bij het renovatiebedrijf Maarten Dutry uit Sint-Eloois-Winkel. “Ik deed er vroeger al mijn vakantiejob en werkte er mijn stages af. Ik ben mijn werkgever ook erg dankbaar dat men rekening houdt met mijn job als schepen.”

De komende twee jaar zal Emiel samen met de collega’s van het college van burgemeester en schepenen vaak te zien zijn bij tal van evenementen in de gemeente. “Als schepen is het belangrijk om onder de mensen te komen, maar ik wil ook mijn vriendin, mijn familie en mijn vrienden niet uit het oog verliezen. Zij spelen ook een heel belangrijke rol in mijn leven. Ik hoop ook nog verder te kunnen voetballen bij Winkel Sport B”, besluit Emiel het gesprek.