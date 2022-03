Elyn Stragier en Bas Surmont zijn voorzitters van CD&V jeugd: “We willen politiek engagement aanwakkeren”

De voorzitters van de verschillende Wevelgemse CD&V-afdelingen werden in hun functie bekrachtigd, op een enkele wijziging na. Pieter Dobbelaere, die weldra de maximumleeftijd bereikt, wordt afgelost door Elyn Stragier. Zij wil samen met Bas Surmont de interesse voor politiek bij Wevelgemse jongeren aanwakkeren.

Vanaf nu zijn Bas Surmont (25) en Elyn Stragier (23) de covoorzitters van de CD&V-jongeren nu Pieter Dobbelaere de fakkel doorgeeft. Elyn behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 767 voorkeurstemmen, meteen goed voor een zitje in de gemeenteraad.

Toffe activiteiten

Dat ze nu covoorzitter van de CD&V jongeren wordt, is enerzijds een beetje noodgedwongen, geeft ze eerlijk toe. Zoveel jongeren staan er niet te trappelen om zich aan te sluiten bij een politieke partij. Anderzijds doet ze dat met de volle goesting en het plan om politiek terug naar de jongeren te brengen.

“De laatste twee jaar lag de werking volledig plat”, aldus Elyn. “Nu kunnen we opnieuw proberen om bij jongeren dat politieke engagement aan te wakkeren. Dat doen we door toffe activiteiten te organiseren en mensen aan te spreken die Wevelgem een warm hart toedragen.”

Metamorfose centrum

“Er verandert heel wat in onze gemeente, kijk maar naar de metamorfose die het centrum zal doormaken. Met de CD&V-jongeren bekijken we de vele initiatieven die momenteel binnen de gemeente lopen. We nodigen de jeugd uit om mee te denken en in gesprek te gaan. Ongetwijfeld leidt dit tot een aantal ideeën die kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van Wevelgem.”

Zelf toonde Elyn al op jonge leeftijd interesse in het reilen en zeilen van de gemeente. Vanuit het verenigingsleven stapte ze de politiek binnen en dat bevalt haar wel, ook om vanop de eerste rij deel te nemen aan het gemeentebeleid.

Elyn Stragier en Bas Surmont zijn de covoorzitters van de C&V-jongeren in Wevelgem. © SLW

Over 2,5 jaar zijn er opnieuw lokale verkiezingen. “In 2024 zal er voor het eerst geen stemplicht zijn”, blikt ze vooruit.

“Met de CD&V-jongeren zullen we in eerste instantie de jeugd aanmoedigen om toch te gaan stemmen. Dat is een recht waar onze voorouders zo om hebben gestreden. En natuurlijk dat spreekt vanzelf zullen we hen overtuigen om op onze partij te stemmen.”

Vierde termijn

In zaal Leyedaele verkozen een honderdtal leden Wilfried Vanneste opnieuw tot hun voorzitter. Hij begint zo aan zijn vierde termijn.

Ook Chris Loosvelt werd herverkozen, zij is de komende drie jaar weer voorzitter van de CD&V-senioren. Tot slot werd Etienne Geldhof gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de partij, in het bijzonder als secretaris.