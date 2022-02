Els De Rammelaere is ereburgemeester van Tielt

Oud-burgemeester Els De Rammelaere mag zich sinds kort ereburgemeester van Tielt noemen. Eind 2021 kreeg ze immers een brief van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) waarin hij haar de titel toekende. “Een heel fijne erkenning”, aldus Els De Rammelaere, die ook aangaf dat haar politieke carrière erop zit.

Het was De Rammelaere zelf die de aanvraag voor de eretitel indiende. “Ook de gemeenteraad kan zo’n titel aanvragen, maar dat gebeurde nu niet, waardoor ik het maar zelf deed”, legt ze uit. “Niet dat ik zo veel belang hecht aan stars and stripes, maar het is wel een mooie erkenning. Als oud-burgemeester had ik er recht op, dus waarom zou ik het niet doen?”

Het duurde wel even voor haar aanvraag effectief goedgekeurd werd. “Ze gaan immers toch het een en ander na. Je moet namelijk aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag je geen veroordelingen opgelopen hebben en moet je je job als burgemeester naar behoren hebben uitgevoerd”, vertelt Els De Rammelaere, die nu ook een staatsieportret zal krijgen in de raadzaal van het stadhuis.

Negen jaar na de eed

De bevestiging dat ze de titel kreeg kwam er uiteindelijk op een symbolisch moment. “Dag op dag negen jaar nadat ik de eed als burgemeester had afgelegd, kreeg ik de brief met het nieuws in de bus”, lacht ze. “Daarin bedankte minister Somers me ook nog eens voor mijn jarenlange inzet voor de lokale gemeenschap. Ik vind deze titel dan ook een erg mooie bekroning van mijn zes jaar burgemeesterschap.”

En voor Els De Rammelaere, die zich ondertussen opnieuw volledig op haar werk in de advocatuur gestort heeft, was naast de timing van de toekenning, ook de titel zelf erg symbolisch. “Het is een beetje de afsluiter van mijn politieke carrière, want de politiek is nu toch wel een afgesloten hoofdstuk”, geeft ze aan.

Wil dat dan zeggen dat we haar nooit meer op een kieslijst zien staan? “Zeg nooit nooit, maar als je me nu zou vragen om op een lijst te gaan staan, zou ik nee zeggen”, is ze duidelijk. “Ik mis de politiek ook helemaal niet. Ik heb het uiteindelijk ook allemaal gedaan: ik zat in de oppositie, was schepen, parlementslid en uiteindelijk ook burgemeester.”

Dat ze haar politieke carrière heeft afgesloten, houdt ook in dat Els De Rammelaere de Tieltse politiek zelfs niet meer op de voet volgt. “In het begin deed ik dat nog wel, maar nu niet meer. Ik kijk vooral met een fijn gevoel terug op mijn zes jaar als burgemeester, want het was een boeiende periode.” (TM)