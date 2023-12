Ellen Verbeke, dochter van burgemeester, stapt in Zedelgemse politiek: “Heb via kapsalon bezorgdheden van de mensen leren kennen”

Team Burgemeester stelt vier nieuwe kandidaten voor die zich zullen engageren voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Burgemeester Annick Vermeulen en schepen Peter Haesaert krijgen familiebezoek op de lijst.

Ellen Verbeke, Ronny Meulemeester, Claudine Haesaert en Bert Boeve zijn de vier nieuwe namen die zich zullen engageren op de lijst van Team Burgemeester.

Ellen Verbeke (34) is de dochter van burgemeester Annick Vermeulen. Ellen woont in Aartrijke met haar partner Jonatan Buydts en heeft een dochter Anna -Lucia (13). Samen met Jonatan verwacht zij in februari een dochtertje. Ellen runt al 12 jaar Coiffure Ell-Style in Aartrijke. “In het kapsalon kom ik in contact met heel wat mensen en zo leer ik spontaan, en soms ook vertrouwelijk, de bezorgdheden en de gelukkige momenten van de mensen kennen”, aldus Ellen. “Daarnaast wil ik de komende maanden mensen overtuigen om gebruik te maken van hun stemrecht. Om zo op verkiezingsdag hun verantwoordelijkheid te nemen om naar het stembureau te komen en zo ons verkiezingsprogramma te steunen.”

Van vader op dochter

Claudine Haesaert (50) is de echtgenote van Kaïn Deboo en de mama van Renée en Connor. Claudine baat de Leonidas-winkel op Zedelgem-Dorp uit. Het actief politiek engagement zit bij Claudine in de genen. Haar vader Maurice Haesaert ging haar voor en haar broer Peter is actief als huidig schepen van Openbare Werken. “Ik wil net als hen tussen de mensen staan en van daaruit oplossingen aanreiken voor hun bezorgdheden. Sociale verbondenheid geniet mijn interesse, net als alles wat de jeugd aanbelangt.”

Bert Boeve (46) is getrouwd met Sylvie Lamsens en werkt al 22 jaar op de dienst Vastgoed van de Stad Gent. Als lid van het Batjescomité Zedelgem-Dorp begon Bert zich ook te interesseren voor andere activiteiten op de gemeente. Zo is de motivatie er gekomen om zich te engageren binnen de verdere ontwikkeling van onze gemeente. “Ik wil inzetten op verbondenheid tussen alle inwoners en alle leeftijden. Patrimonium, infrastructuur en verkeersveiligheid zijn mijn andere interessedomeinen”, vertelt Bert.

Ronny Meulemeester (56) is de echtgenoot van Sabine Logghe en de vader van Robbert, Lennert en Maarten. Hij heeft ook vier kleinkinderen. Beroepshalve is Ronny al 36 jaar aan de slag bij dezelfde financiële instelling. Hij is ook al vele jaren actief binnen het verenigingsleven en is voorzitter van CD&V-Zedelgem. “Mijn interesse gaat vooral uit naar het verenigingsleven en gezinsgebonden materies, zoals de uitdagingen van eenoudergezinnen en kinderopvang. Het verenigingsleven zie ik als de motor van een b(l)oeiende gemeente waar het aangenaam is om te leven.”