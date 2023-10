Eindelijk nieuwe jeugdlokalen aan speelplein Zoeber in Hooglede

Het werd een ware lijdensweg, maar vijf jaar later dan aanvankelijk gepland zijn de nieuwe jeugdlokalen aan speelplein Zoeber in Hooglede eindelijk toegankelijk. De impasse begon in oktober 2019 toen constructiefouten werden vastgesteld met een lange juridische strijd tot gevolg.

De bouw van de nieuwe jeugdlokalen startte in maart 2018. Het einde van het project, met een kostprijs van drie miljoen euro, was voorzien voor september 2018. Niet toevallig een paar weken voor de verkiezingen. Inmiddels zijn we bijna een legislatuur verder en nu pas kunnen de jeugdverenigingen verhuizen. Het gerechtelijk dossier is echter nog steeds lopende en daar wordt nog niet onmiddellijk veel schot in de zaak verwacht.

Schepen van Jeugd Arne De Brabandere was een erg tevreden man, toen hij onder een stralend zonnetje, de vele lachende gezichten zag bij de jeugdbewegingen die een hele zondag lang konden ravotten in hun nieuwe omgeving. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht maar in oktober 2019 werden verschillende constructiefouten vastgesteld, zo waren de betonnen panelen niet geschikt als buitenbekleding. Het gevolg was een lange juridische strijd. De gemeente bleef echter niet bij de pakken zitten en besliste in september 2022 om de werken op eigen kosten opnieuw op te starten. Binnen een tijdspanne van een jaar raakten zowel de jeugdlokalen als de nieuwe polyvalente zaal Malpertuus af.

Arne De Brabandere (CD&V) is erg opgelucht dat dit heikele dossier eindelijk van de baan is. “Ik herinner me bij de start van mijn schepenambt in 2022 dat ik dit absoluut wilde verwezenlijken. We hebben als gemeente de verstandige beslissing genomen om te prefinancieren, omdat we absoluut vooruit wilden.” De gemeente schoot met andere woorden de nodige centen voor, centen die ze alsnog hopen te recupereren. “We hebben alles heel nauwgezet opgevolgd en duidelijke afspraken gemaakt. Het is wachten op een uitspraak van de rechtbank maar ik vrees dat dit nog een tijdje zal blijven aanslepen.”

Schoonheidsfoutjes

De Brabandere heeft zelf nog een verleden in de speelpleinwerking. “We waren toen al bezig met de gebouwen en de infrastructuur. Het is spijtig dat het heel lang heeft geduurd maar ik ben blij dat het er eindelijk is. Uiteraard kunnen er hier en daar nog wel wat schoonheidsfoutjes naar boven komen maar we hebben de verenigingen gevraagd om eventuele foutjes op te lijsten. De buitenaanleg moet wel nog gebeuren, maar het is nu niet het moment om te planten. Ik had graag alles klaar gehad voor de zomer maar dat bleek niet haalbaar. Maar zo konden we wel wat druk zetten om alles zo snel mogelijk klaar te krijgen.”

Lotte Defrancq, Noor Vanassche en Jade Vanheerswynghels zijn drie Aspi’s van chiro De Kadullekes die de verhuis meegemaakt hebben van ‘t Hoveke naar hun nieuwe plaats aan speelplein Zoeber. “Ergens is het wel jammer dat we onze vaste plaats moeten verlaten”, klinkt het. “Natuurlijk zijn we tevreden aangezien we hier veel meer ruimte hebben. Ook voor de kinderen is het zeker positief: het is hier groter en we hebben er ook het speelplein bij.”

Algemene tevredenheid

Of het wat wennen is met zoveel verenigingen zo dicht bij elkaar? “De meeste verenigingen hebben andere uren. En bepaalde activiteiten organiseren we samen, zoals Sinterklaas en carnaval, dus op dat vlak is het best wel goed.” Ook De Brabandere krijgt positieve reacties van de verschillende jeugdbewegingen. “Het is voor hen nog wat wennen om allemaal samen op één plaats te zitten maar ik merk een zekere tevredenheid. Het is een serieuze upgrade met wat ze voordien gewoon waren”, besluit de jeugdschepen.