Eeuwenoud kruisbeeld belandt bij puinafval in De Panne: “Schandalig hoe dit kon gebeuren”

De voorbereidende werken om de bibliotheek van De Panne onder te brengen in de Sint-Pieterskerk zorgen meteen al voor een politiek opstootje. Oppositieraadsleden van DAS ontdekten een groot Christusbeeld bij het puinafval en wijzen met beschuldigende vinger naar schepen Wim Janssens.

Op de sociale mediakanalen plaatsten gemeenteraadsleden Ann Woestijn (DAS – gewezen schepen van Sport en Senioren), Christophe Delrive (DAS – gewezen schepen van cultuur en financiën) en Danny Butsraen (DAS) een aantal foto’s en uitten ze hun ongenoegen: “We zijn niet te spreken over de manier waarop het gemeentebestuur omgaat met de kerkelijke relikwieën die verwijderd werden uit de Sint-Pieterskerk. Het gemeentebestuur (Plan B en ACT!E) besliste om de functie van de kerk aan te passen naar een bibliotheek. Daarbij werden de aanwezige relikwieën verwijderd.”

Beeld beschadigd

“Het is een echte schande hoe roekeloos wordt omgegaan met het verwijderde erfgoed. Wij wensen te benadrukken dat wij zeker geen pilarenbijters zijn – integendeel – maar het gemeentebestuur moet toch met een minimum aan respect omgaan met ons verleden. Honderden Pannenaars herinneren zich het imposante kruisbeeld boven het altaar ter gelegenheid van een doop, eerste communie van een kleinkind, plechtige communie, een huwelijk, een begrafenis, noem maar op… Bij het ontruimen van de kerk werd het grote kruisbeeld volledig beschadigd en ligt nu bij het steenpuinafval. Beelden, relikwieën en schilderijen met werken die mogelijks toegeschreven kunnen worden aan Eustache Lescueur (17de eeuw) liggen op een hoop tussen de rommel.”

“Deze houding tegenover ons verleden is ongehoord” – oppositiepartij DAS

De oppositieraadsleden wijzen met een beschuldigende vinger naar schepen Wim Janssens: “Het ontruimen van de oudste kerk van De Panne is allicht onder supervisie van schepen Wim Janssen (ACT!E) gebeurd. De houding tegenover ons verleden – ongeacht de ideologie – is ongehoord. Het gemeentebestuur nam het initiatief tot het oprichten van een erfgoedcommissie en verduidelijkte op de gemeenteraad dat de klemtoon niet zou liggen onroerend erfgoed. Dit verwondert ons niet als we zien hoeveel slopingsvergunningen er de laatste maanden werden afgeleverd om ons onroerend erfgoed verder te vernietigen.”

Schepen reageert

Schepen Wim Janssens betreurt deze reactie van DAS. Hij reageert: “Deze situatie is bijzonder… Dit beeld staat op de inventaris van de kerkfabriek en moest volgens gemaakte afspraken door het lokaal bestuur veilig bewaard worden. Het beeld werd recent vakkundig uit de kerk verwijderd door de technische dienst. Hoe het beeld bij afval terecht kwam, is nog een raadsel. Toen ik zondagavond de facebookpost zag van DAS, heb ik samen met enkele collega’s van de technische dienst onmiddellijk de stukken gezocht. Ik zag op de foto’s duidelijk waar ze konden liggen. Nu zijn ze weer veilig opgeborgen.”

“We starten een intern onderzoek om te zien hoe dit kon gebeuren” – schepen Wim Janssens

“Ik wil onze mensen danken om op zondagavond zonder twijfel te komen helpen. Maandag starten we een intern onderzoek hoe dit kon gebeuren. We willen hier het fijne van weten. Ik betreur het dat de oppositie dit op deze manier misbruikt. Ze weten dat dit niet de bedoeling kan zijn. In plaats van iemand van het bestuur op de hoogte te brengen zodat het beeld kan gered worden, wachten ze dagenlang en verhogen ze het risico op definitieve vernietiging. Ze stellen ook onze technische diensten publiekelijk nogmaals in een slecht daglicht. Gelukkig konden we erger voorkomen. We zorgen ervoor dat deze erfgoedstukken een veilige plaats krijgen!”