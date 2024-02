Eerste verkiezingsborden duiken op in Brugge

De Brugse personeelsschepen Pieter Marechal heeft, met in zijn kielzog enkele jongere CD&V’ers, al de kiescampagne afgetrapt. Ze zijn de eersten die al op diverse plekken in Brugge verkiezingsborden geplaatst hebben. Met een opmerkelijke oproep naar de Bruggelingen.

Blijkbaar wou schepen Pieter Marechal per se de allereerste zijn die verkiezingsborden plaatst in Brugge. Samen met enkele andere kandidaten van de Brugse cd&v Lijst Burgemeester vraagt hij op die borden de Bruggelingen hun nieuwe ideeën voor onze stad te delen.

Oproep

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 lanceert ‘De Nieuwe Generatie’ een oproep naar vernieuwende ideeën voor de toekomst van Brugge. Ter ondersteuning van de campagne staan op verschillende plaatsen in de stad borden om de aandacht te vestigen op het initiatief.

Pieter Marechal legt uit: “Heel wat Bruggelingen hebben goede ideeën voor onze stad, maar vinden niet altijd de juiste weg om die te delen. Ons doel is om vernieuwende ideeën van de Bruggelingen te verzamelen en daarmee het beleid van onze stad te verrijken.”

Die ideeën delen kan eenvoudig via de website www.denieuwegeneratie.be.

In gesprek

Gemeenteraadsleden Alexander De Vos en Olivier Strubbe nemen ook deel aan de actie: “Daarnaast gaan we de komende weken persoonlijk deur aan deur in verschillende Brugse deelgemeenten om rechtstreeks in gesprek te gaan met de Bruggelingen.”

De andere kandidaten op de affiches zijn nieuwkomers Rani Hoste en Elena Piskun: “Als nieuwe kandidaten kijken we ernaar uit om de diverse ideeën en suggesties van de Bruggelingen te ontvangen en deze te integreren in ons verkiezingsprogramma.”