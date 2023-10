Eerste schepen Jan Morbee volgt Piet De Groote op als burgemeester van Knokke

Eerste schepen Jan Morbee (Gemeentebelangen) zal Piet De Groote opvolgen als burgemeester van Knokke-Heist. Dat meldt de voorzitter van de partij Lucas Vanden Bussche woensdag na een stemming. Vanden Bussche benadrukt wel dat het ontslag van De Groote nog niet officieel rond is.

Morbee haalde na wijlen Leopold Lippens, aftredend burgemeester De Groote en ex-schepen Kris Demeyere de meeste voorkeursstemmen bij de vorige verkiezingen. Hij was als eerste schepen dan ook de logische kandidaat om De Groote op te volgen. “Alle raadsleden stemden unaniem voor Jan Morbee, afgezien van een persoon die afwezig was”, zegt voorzitter van Gemeentebelangen Vanden Bussche.

Al is het nog even afwachten tot Morbee officieel de fakkel overneemt. “Tot nu toe is het ontslag van burgemeester De Groote nog niet officieel. Ik wil correct blijven. Pas als alles administratief in orde is, kan Jan Morbee aan de slag.”

Met de nieuwe burgemeester hoopt de partij Gemeentebelangen dat de rust terugkeert in Knokke-Heist. “We hopen dat de storm nu gaat liggen. We willen gaan voor goed bestuur en we willen zo weinig mogelijk in de pers komen”, zegt Vanden Bussche met een knipoog. “We zullen nu de verdere procedure afwachten.”

Jan Morbee is afgestudeerd als industrieel ingenieur aan KIHO Gent, is gewezen zaakvoerder van Electro Morbee en heeft twee dochters.