Eerste schepen Anthony Wittesaele (59) stapt noodgedwongen uit politiek in Knokke-Heist: “Gezondheid laat me geen andere keuze”

Verrassend nieuws uit Knokke-Heist. Eerste schepen Anthony Wittesaele (59) legt er zijn mandaat als schepen en gemeenteraadslid neer en stapt uit de politiek. Noodgedwongen, zo blijkt. Eind vorig jaar onderging Wittesaele met spoed een openhartoperatie en het herstel dwingt hem keuzes te maken. “Mijn focus ligt vanaf nu verder op een duurzaam herstel, en zodra mijn gezondheid het opnieuw zal toelaten, mijn beroep.”

Anthony Wittesaele zet zich al jaren in voor het toerisme in Knokke-Heist. Hij is niet bang om de zaken te benoemen zoals ze zijn en is 11 jaar schepen in de kustgemeente. Behalve Toerisme is Wittesaele ook schepen van Strand. Zo waakt hij al jarenlang over de kwaliteit op en naast het strand én in het straatbeeld. Hij is verder verantwoordelijk voor de internationale promotie van Knokke-Heist. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 eindigde hij qua voorkeursstemmen net achter Jan Morbee.

Laatste tijd afwezig

Dat Anthony Wittesaele een vertrouwd figuur is in de kustgemeente is dus een understatement. Sinds het begin van de legislatuur in 2018 was hij ook de enige die nog overbleef als schepen – na het doorschuiven van Jan Morbee tot burgemeester. Maar sinds eind 2023 bleef Wittesaele afwezig uit de gemeentepolitiek. De reden? Zijn gezondheid. En die gezondheid dwingt hem nu dus een punt te zetten achter zijn politieke loopbaan.

“Ik ben nu gedwongen om snel een drastische keuze te maken en prioriteiten te stellen”

“Half november moest ik met spoed een openhartoperatie ondergaan, waardoor ik volledig werkonbekwaam werd en nog een lang revalidatietraject af te leggen heb”, legt Wittesaele uit. “Het vooruitzicht om na twee maanden afwezigheid in de tweede helft van januari mijn taken als schepen stilaan terug op te pakken, hield mij evenwel optimistisch. Ondertussen is echter pijnlijk duidelijk geworden dat een duurzaam herstel een veel grondiger aanpak van de oorzaken van mijn gezondheidsproblemen vergt. Dat dwingt mij om snel een drastische keuze te maken en prioriteiten te stellen.”

Met spijt in het hart

“Het is dan ook met heel veel spijt in het hart dat ik vrijdag, na medisch advies, aan de voorzitster van de gemeenteraad en het schepencollege heb laten weten mijn mandaten als schepen en gemeenteraadslid neer te leggen, hoe graag ik ook mijn tweede legislatuur en alles wat daarin nog gepland was had willen afwerken”, gaat Wittesaele verder.

“Ik kan echter niet vertrekken alvorens mijn grote waardering en respect uit te spreken voor alle mensen waarmee ik in de opeenvolgende gemeenteraden, schepencolleges en andere organen heb mogen samenwerken, en alle medewerkers van de gemeente die de woorden in daden omzetten. Het was een eer en een waar genoegen dit parcours van 11 jaar met hen te hebben mogen afleggen en Knokke-Heist en zijn inwoners te kunnen dienen. Mijn focus ligt vanaf nu verder op een duurzaam herstel, en zodra mijn gezondheid het opnieuw zal toelaten, mijn beroep.” (MM)