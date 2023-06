Eerste redders vanaf 11 juni op post in De Panne

Pootjebaden of zwemmen in de zee. Het kan vanaf 11 juni. Van 1 juli tot en met 31 augustus zijn alle redders- en EHBO-posten open. Wil je eerder al de verkoeling opzoeken en een duik in zee nemen? Tussen 10 en 30 juni is er één redders- en EHBO-post open op het strand ter hoogte van de Zeelaan.

Ook na de zomervakantie, tussen 1 en 17 september, is diezelfde post open. “De redders zijn er niet om je plezier te verbrodden, maar om je veiligheid te garanderen. Luister dus naar hen”, laat de gemeente weten. “Baden in zee is enkel toegelaten in de geopende, bewaakte zones, en dit tussen 10.30 en 18.30 uur. De gele boeien bakenen de zwemzone af. Ook de signaalvlaggen zijn van belang. De groene vlag betekent baden en zwemmen zijn toegelaten. Bij gele vlag zijn baden en zwemmen gevaarlijk en zijn alle drijvende voorwerpen verboden. Bij rode vlag zijn baden en zwemmen volledig verboden.”

Changing Places

Al enkele jaren doet De Panne mee met het project Zon, Zee … Zorgeloos dat inzet op een toegankelijke strand- en zeebeleving. “Het lokaal bestuur wil echter nog verder gaan en haar sociale verantwoordelijkheid opnemen. Daarom lanceerde het vorige zomer de eerste Changing Places in Vlaanderen om mensen met een beperking een aangename vakantie te bezorgen.” (API)

Ontdek via depanne.be/grenzeloosdepanne hoe de Changing Places jou een zorgeloze vakantie kunnen bezorgen.