Eerste infomoment over invulling gewezen jongensschool: Zo’n 25 geïnteresseerden voor verdere ontwikkeling

Het eerste infomoment over de invulling van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe lokte zo’n 90 mensen. “Daarvan gaven er een 25-tal aan dat ze geïnteresseerd zijn in een tweede infomoment”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit).

De stad verkocht de gebouwen aan de intercommunale Leiedal die gaat instaan voor de herontwikkeling. Leiedal heeft de nodige ervaring om inwoners nauw betrokken te houden bij de toekomstplannen van de school. In de eerste plaats wordt gekozen voor een project van ‘samen bouwen’. Dat betekent dat een groep gezinnen van de jongensschool een open woonerf maakt, samen met de stad en de intercommunale. De buren en gezinnen bepalen zelf hoe ver ze in dat gedeelde wonen gaan. Collectieve faciliteiten zoals parkeerplaatsen, een fietsenstalling, tuinberging, enzovoort behoren tot de mogelijkheden.

Leiedal stelde eerder al een masterplan op voor de site en een aanpalende private ontwikkeling. “Wij hebben heel veel ervaring in die zaken”, zegt voorzitter Wout Maddens van Leiedal, “We zullen een evenwicht zoeken tussen de kwaliteiten van het geheel, de erfgoedwaarde, de bouwtechnische situatie, de bezorgdheid van de bevolking, de toekomstige noden en de financiële haalbaarheid. De focus ligt in eerste instantie op wonen, aangevuld met buurtondersteunende ruimtes en/of ruimte om te ondernemen. De herontwikkeling gebeurt binnen de krijtlijnen die Leiedal heeft uitgezet samen met een erfgoedexpert, de stad en een vertegenwoordiging van Geluwenaren. Het gaat bijvoorbeeld om het behoud van de bomen en respect voor de kwaliteiten van de bestaande, historische gebouwen.

Nog geen ontwerper

“De voor de hand liggende doelgroep zijn gezinnen,” voegt burgemeester Youro Casier toe, “maar iedereen is welkom om te wonen op de schoolsite. Een jong gezin met kinderen, een alleenstaande, iemand met een beperking, een ouder koppel… Met deze oproep willen we aan alle geïnteresseerden een kans bieden.”

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kaartte het infomoment aan tijdens de gemeenteraad en vroeg onder meer of er al een ontwerper is aangeduid. “Nog niet, dat zal gebeuren in overleg met de mensen die verder geïnformeerd willen worden”, zegt burgemeester Youro Casier die benadrukte dat de gevel aan de straatzijde vooraan en op de zijkant wordt behouden.

Vantomme verwees ook naar de voormalige turnzaal vooraan aan de straatkant en die zal worden omgebouwd tot een polyvalente ruimte van 220 vierkante meter. “Is het opportuun dat daar te voorzien nu het nieuw GC Gilwe er is”, vroeg Sanne zich af.

“Jawel want heel wat verenigingen gebruiken die gewezen turnzaal”, reageert de burgemeester.

