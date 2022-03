Eerste fysieke gemeenteraad in Komen verloopt woelig

Afgelopen maandag kwam de Komense gemeenteraad, voor het eerst in twee jaar, opnieuw fysiek samen. Hoewel er heel wat agendapunten moesten worden afgehandeld lag de nadruk vooral op de politieke twisten die het gemeentelijke landschap tekenen. Meer dan eens moest de burgemeester politieagent spelen, in wat vaak op een speelplein leek.

Persoonlijke en politieke afrekeningen, venijnige sneren en zelfs een gemeenteraadslid dat openlijk in staking ging. De eerste fysieke bijeenkomst van de gemeenteraad werd er meteen eentje die de geschiedenisboeken zal helpen vullen.

Het was gemeenteraadslid David Kyriakidis die de zitting opende met een monoloog van bijna 30 minuten, waarin hij de geruchten van een krakkemikkige tripartite de kop indrukte. “We blijven het huidige model steunen en maken meteen komaf met de illusie dat we het bestuur aan zijn lot zouden overlaten”, klonk het.

Vredespact

De toespraak kon op de nodige kritiek vanuit de oppositie rekenen, waar de pijlen al snel in de richting van Clémentine Vandenbroucke werden afgeschoten. De schepen en voormalig boegbeeld van de oppositie, die haar partij de rug toekeerde om een eigen beweging op te richten, mocht meer dan eens de nodige commentaren verwerken.

De zitting, die eveneens live via het internet de wereld werd ingestuurd, stond dan ook bol van de persoonlijke aanvallen aan haar adres. “We hebben een vredespact gesloten en ik zou daar graag iedereen aan helpen herinneren”, verdedigde de schepen zich. “We zijn hier niet om verkiezingspropaganda rond te strooien maar om een gemeente te besturen. Laat ons daar vooral de focus op leggen.”

Batopin

Eenmaal de gemoederen waren bedaard kon worden overgegaan tot het afhandelen van de verschillende projecten die op tafel lagen. Vooral het voorstel om op tien openbare plaatsen internet voor iedereen te voorzien en de implementatie van het project ‘Batopin’ was voer voor debat. Batopin moet de strijd aanbinden met het verdwijnen van geldautomaten in de gemeente. Vooral in Komen-Waasten, die in bepaalde zones kan rekenen op een oudere bevolking, wordt het ontbreken van banken en geldautomaten een probleem. Het project Batopin moet in iedere gemeente minstens één geldautomaat operationeel houden. “Helaas blijkt dat de weinige banken die er nog zijn moeten vertrekken alvorens Batopin in werking treedt”, klonk het vanuit de oppositie.

De meest merkwaardige actie stond dan weer op naam van gemeenteraadslid Vincent Bataille (ACTION). Toen de burgemeester hem vroeg zijn weerzien met zijn collega-raadsleden wat stiller te vieren, startte hij een symbolische staking en draaide hij zijn naambordje om zich vervolgens in stilzwijgen te hullen.