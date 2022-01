Eendjes vissen op ondergelopen parking in Desselgem

N-VA/Open VLD Waregem zette een ludieke actie op poten om een aanhoudend probleem op het parkeerterrein van OC De Coorenaar aan te kaarten. Samen met enkele buren ging de oppositiepartij eendjes vissen in een waterpoel op de parking: “Deze situatie sleept veel te lang aan, er is nood aan een permanente en goede oplossing.” Schepen Philip Himpe meldt dat er eind vorig jaar opdracht werd gegeven aan een onderzoeksbureau om het probleem te verhelpen.

Nadat duidelijk werd dat OC en sporthal De Coorenaar in Desselgem een tekort aan parkeerplaatsen had, werd er in 2018 extra parking gecreëerd. Volgens oppositiepartij N-VA/Open VLD werd die op een verkeerde manier ingericht. “Zodra het regent, verandert de parking in een grote plas”, vertelt fractieleider Michiel Vandewalle. “Het water blijft dagen staan, men moet zijn botten aantrekken om er te passeren.”

In februari 2020 kwam schepen van Mobiliteit en Parkeerbeleid Philip Himpe (CD&V) met een gedeeltelijke oplossing. Er werd een verhard stuk aangelegd als pad naar het ontmoetingscentrum. Op die manier werd er een oversteekplaats voorzien. “Symptoombestrijding’, volgens Vandewalle. “Dat is een zwakke oplossing en het helpt duidelijk niet. Een oprit aanleggen met waterdoorlaatbare stenen of een wadi zou beter zijn geweest.” Een wadi is een soort buffer die het regenwater tijdelijk vasthoudt, traag laat infiltreren en op die manier het grondwater aanvult.

Humor beste aanpak

Fractieleider Michiel Vandewalle heeft de voorbije jaren meermaals kritiek geuit op de situatie. “Bij het eerste ontwerp op de gemeenteraad antwoordde ik dat het geen goede oplossing zou zijn voor de wateroverlast. Het ‘brugje’ is echt weggesmeten belastinggeld, dat is morsen met de middelen.”

Omdat er geen gehoor gegeven werd, ging N-VA/Open VLD Waregem op zoek naar andere manieren om de oprit van de parking onder de aandacht te brengen. Op zondag 9 januari plaatste de oppositiepartij enkele eendjes in de waterplas naast OC De Coorenaar. “Samen eendjes vissen met de buurtbewoners, humor is de beste manier om dergelijke dossiers aan te pakken. Schepen Himpe moet trouwens beseffen dat dit breed gedragen wordt, niet alleen door onze partij, maar ook door verschillende buren, organisatoren en het OC zelf. Ik hoop dat hij nu eindelijk luistert.”

Nieuwjaarsreceptie

Paul Lecluyse, die naast het OC woont, viste mee eendjes om de actie te ondersteunen. Als gepensioneerde begeleidt hij oudere mensen van Okra+ de zaal in. “Mensen met een rolstoel of rollator kunnen hier onmogelijk passeren. Aangezien ze niet ver kunnen wandelen, willen ze dicht bij de deur parkeren of afgezet worden. Maar ze moeten hier door een grote plas of een omweg maken via die verharding.”

Oppositiepartij N-VA/Open VLD en enkele buurtbewoners vingen eendjes in een waterplas op de parking van OC De Coorenaar. (foto LV)

Volgens Lecluyse is het geen gezicht. “De senioren moeten dan elk om beurt over het pad, maar soms staat zelfs die onder water. Als er een auto passeert, spat het water alle kanten op. De situatie heeft gevolgen, want sommige senioren haken af en dat is heel jammer. Bovendien worden auto’s die mensen afzetten en ophalen heel vuil, en met de fiets passeren doe je hier beter ook niet.”

Op zondag vond normaal de nieuwjaarsreceptie plaats in het ontmoetingscentrum. Die werd geannuleerd omwille van de aanhoudende coronacrisis. “Het ging hier pijnlijk duidelijk worden met welke problemen de parking kampt”, gaat Vandewalle verder. “Corona redt het vel van de meerderheid. In deze tijden valt het niet op, maar als er veel evenementen gelijktijdig plaatsvinden dan moet je goed zoeken naar een vrije plaats. Het is mooi dat men hier alles wil centraliseren, maar dan heb je uiteraard veel plaats nodig. Deze oprit dichtgooien is geen optie, die extra capaciteit is noodzakelijk.”

100.000 euro

Schepen van Mobiliteit en Parkeerbeleid Philip Himpe (CD&V) is zich bewust van het infiltratieprobleem, maar zegt dat het onderzoek naar een oplossing al een tijdje loopt. “In 2018 werd er inderdaad een reserveparking geïntegreerd. Nu blijkt dat die grond verzadigd is, en er plassen blijven staan op de oprit naar die extra parkeerplaatsen. Dat is inderdaad niet leuk voor de mensen ter plaatse.”

Himpe begrijpt dat oppositiepartij N-VA/Open VLD het probleem opnieuw aankaart met een actie. “Maar ze weten goed genoeg dat we ermee bezig zijn. We hebben 100.000 euro vrijgemaakt om het probleem op te lossen. Eind vorig jaar hebben we de opdracht gegeven aan een studiebureau om de beste oplossing uit te werken.”

Eerst wordt de optie onderzocht of het mogelijk is om tot aan die oprit riolering te plaatsen. Indien dat niet lukt, dan zal er in de richting van plaatselijke infiltratie en buffering gekeken worden. “Maar dat zal misschien ten koste gaan van enkele parkeerplaatsen”, besluit Himpe.

Binnen enkele weken verwacht het stadsbestuur de resultaten van het studiebureau. Nadien zal men op zoek gaan naar een aannemer om de werken uit te voeren. Afhankelijk van eventuele bouwaanvragen hoopt het bestuur dit probleem in april of mei af te handelen.

(LV)