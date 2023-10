Een jaar voor stembusgang vooral nog veel vraagtekens in Pittem

Op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024 kijken we al eens vooruit. Welke partijen zullen zich aanbieden voor de stembusgang? Hoever staan ze qua namen op de lijst en programmapunten? Vragen waarop maar weinig duidelijke antwoorden worden gegeven.

De huidige meerderheidspartij CD&V trekt, zoals verwacht, op 13 oktober onder de eigen naam naar de kiezer, onder aanvoering van burgemeester Denis Fraeyman. Niet alleen het volledige schepencollege zal opnieuw van de partij zijn, maar ook alle namens CD&V zetelende raadsleden. De verdere uitrol van het gemeentelijk mobiliteitsplan en het lokaal dienstencentrum zullen sowieso vooropstaan in het programma van de partij.

Ook oppositiepartij NPE doet weer een gooi naar de burgemeesterssjerp. Fractieleider Christophe Vancoillie zou de lijst opnieuw trekken. Over de verdere invulling van de lijst en eventuele nieuwe namen is de partij nog in volle onderhandeling en wil ze nog niets lossen. Zeker is wel dat transparantie, een goeie communicatie en een democratische besluitvorming de belangrijkste punten in haar verkiezingsprogramma zijn, met bijzondere aandacht voor de mening van de inwoners, verenigingen, belangenverenigingen en ondernemers.

Exit Koen Berton

Wat de andere partijen betreft zijn er vooral vraagtekens.

Bij Vooruit liet lokaal boegbeeld Koen Berton weten dat hij recent zijn partijkaart heeft ingeleverd omdat hij zich niet kan vinden in de uitlatingen van voorzitter Conner Rousseau en in het feit dat de partij achter iemand blijft staan die onverdedigbare uitspraken doet. Berton geeft aan geen enkele ambitie te hebben om met een andere partij in zee te gaan of met een eigen partij te starten. Vanuit Vooruit West-Vlaanderen kwam enkel de mededeling dat ze nog geen nadere informatie kan geven over deelname aan de verkiezingen of over eventuele namen op lijst in Pittem.

De West-Vlaamse afdeling van Vlaams Belang beperkte zich tot de melding dat er in Pittem nog geen actieve afdeling van de partij is, maar dat ze er alles aan zal doen om op te komen en dat er met een aantal contactpersonen wordt gepraat.

De N-VA gaf geen antwoord op de vraag naar meer informatie over de lijstvorming en de programmapunten.