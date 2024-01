“Een fusie is niet aan de orde”: burgemeester Bart Dochy van Ledegem spreekt klare taal op nieuwjaarsreceptie

De gemeente Ledegem heeft niet de intentie om te fuseren met een andere stad of gemeente. “De basis is hier gelegd voor een slagkrachtige gemeente, vertrekkend vanuit een financieel gezonde basis”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, die zondag veel volk naar De Kring in Ledegem lokte, maakte burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) naar jaarlijkse gewoonte de bevolkingscijfers in zijn gemeente bekend. Door iets meer sterfgevallen dan geboorten en iets meer personen die verhuisden dan nieuwe inwoners die er kwamen wonen, telt Ledegem 46 bewoners minder in vergelijking met vorig jaar. De teller staat er momenteel op 9.770 bewoners.

Financieel gezonde basis

“Maar wij staan niet te springen voor een grotere gemeente na een fusie”, gaf de burgemeester tijdens zijn nieuwjaarsspeech zondag duidelijk aan. “De basis is hier gelegd voor een slagkrachtige gemeente, vertrekkend vanuit een financieel gezonde basis.”

In onze regio kozen Tielt en Meulebeke en Ruiselede en Wingene inmiddels voor een fusie. Vanaf 1 januari 2025 vormen zij een nieuwe gemeente. Ledegems burgemeester Bart Dochy legde de inwoners uit waarom hij niet staat te springen voor een fusieverhaal. “Fusies zijn vaak ingegeven vanuit een financiële lokroep die op korte termijn een bonus betekent. Bij de evaluatie van de gemeenten die tijdens de vorige legislatuur zijn gefusioneerd, blijkt dat grotere entiteiten niet efficiënter werken. De cruciale vraag is: wordt het na een fusie wel beter voor de inwoners? Is de dienstverlening dan zoveel beter? Worden de mensen gelukkiger? Ook dat blijkt uit die evaluatie niet.”

Uitdagend jaar

Het gemeentebestuur kijkt uit naar een uitdagend jaar. “2024 wordt een jaar waarin politici extra spanning en stress zullen voelen. Maar ook een jaar waarin de inwoners de evaluatie kunnen maken van het gevoerde beleid.”

In oktober trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Het beleidsplan dat we jullie hebben voorgelegd in 2019 is zo goed als gerealiseerd. Onze uitgangspunten van kwaliteit, dienstbaarheid en betrokkenheid blijven ook vandaag de kern van ons bestuur. De gemeentelijke administratie werd een stuk geprofessionaliseerd. Er is een meer digitale dienstverlening, maar toch met de fysieke contacten waar nuttig en nodig. Enerzijds voor mensen die niet digitaalvaardig zijn, maar ook om dieper in de gaan op vragen en oplossingsgericht mee te denken met de inwoners.”

Projecten

De burgemeester kijkt ook uit naar verschillende projecten die uitgevoerd worden. “Het rioleringsproject met gescheiden fietspaden in de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle wordt opgestart. De vernieuwing van de infrastructuur in de Groene wijk wordt afgewerkt. Het project op het Sint-Hubrechtsplein gaat voorzichtig vooruit. In communicatie met de omwonenden wordt daar een eerste fase gerealiseerd.”

Uitkijken is het ook naar de verdere ontwikkeling op de site van het Capellehof. “De bouw van een nieuwe Samenkomst met muziekschool wordt in het voorjaar opgestart. Het provinciaal domein de Ledegemse Meersen zal tegen de zomer klaar zijn.” In 2024 staan er ook enkele wegenwerken op de planning. Zo worden de Begijnestraat, Izegemsestraat en een deel van de Tuileboomstraat aangepakt.

Uitdagingen

De burgemeester uitte ook zijn bezorgdheden. “Zo zijn er de problemen in de Rollegemkapelsestraat, waar kort na de aanleg zich de eerste tekenen van schade vertoonden. Wiens verantwoordelijkheid is dit? Een vaststelling moet gebeuren alvorens het herstel kan opstarten.”

De burgemeester ligt ook wakker van eventuele wateroverlast. “De dijk aan de Hemelhoek werkt. We zijn echter nog niet klaar met de problematiek in de Izegemsestraat, Klein Schardauw, Oude Lendeleedsestraat, Begijnestraat, Groene Jagerstraat en de Rennevoortstraat. De aangelegde buffers en investeringen werken, maar tegen de aanhoudende regen van november was er geen kruid gewassen. Samen met de provincie zullen we verder investeren in extra bescherming.”

Dimmen

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend dat de openbare verlichting in de gemeente binnenkort wordt aangepast. In het verleden werd de openbare verlichting in Ledegem gedoofd van middernacht tot 4 uur. “Dit leek aanvaardbaar en geen probleem. In de energiecrisis hebben we ons laten meeslepen met het standaard regime van Fluvius om de lichten al te doven vanaf 23 uur. Achteraf bekeken was dit fout, 23 uur is te vroeg.”

Momenteel loopt er in Ledegem een programma om de oude lichtpunten in de straat te vervangen door nieuwe zuinige ledverlichting. “Ledlampen kunnen ook gedimd worden. In 2024 zal 50 procent van de lichtpunten in onze straten met led werken.”

Door de verlichting te doven, bespaart de gemeente 65.000 euro per jaar. “We hebben nu berekend dat een verder vervangen door ledverlichting en het dimmen van de straatverlichting ongeveer evenveel besparing oplevert. Het dimmen is nu al gestart, in combinatie met het doven tussen 23 en 4 uur. Bedoeling is dat vanaf mei de lichten enkel nog gedimd zullen worden en niet meer gedoofd.”