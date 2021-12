Eddy Louwie krijgt zitje in gemeenteraad terug

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de beslissing van de Nieuwpoortse gemeenteraad om CD&V-raadslid Eddy Louwie uit de raad te zetten, vernietigd. De man kan dus opnieuw zijn zitje innemen. “Ik meen dat verontschuldigingen aan de orde zijn.”

De feiten op een rijtje: Eddy Louwie, al jaren actief bij de CD&V werd op 14 september door het College van Burgemeester en Schepenen ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt omdat hij niet meer op zijn vroeger domicilieadres in Nieuwpoort woonde. In september werd hij vervolgens door de CD&V-meerderheid uit de gemeenteraad gezet. De partij kon echter geen opvolger aanduiden, omdat Louwie een zaak aanspande bij de rechter in kortgeding van de rechtbank van Veurne. Die oordeelde dat de zaak dringend was en schorste de beslissing, in afwachting van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RvVB). En dat oordeel is er nu, en niet bepaald in het voordeel van het stadsbestuur.

Morele en financiële schade

De raad besliste namelijk om de beslissing van de gemeenteraad om het mandaat van Eddy Louwie als vervallen te verklaren, te vernietigen en was daarbij ongemeen scherp is zijn motivatie. Zo stelde het onder meer dat er geen enkele element aangebracht werd waaruit blijkt dat Louwie niet langer zijn verblijfplaats in Nieuwpoort had tijdens zijn mandaat als raadslid. Als bovendien uit informatie zoals huurcontract, facturen van nutsbedrijven en getuigenverslagen blijkt dat de persoon onafgebroken op het grondgebied woont, weliswaar niet op het domicilieadres, dan kan dat beschouwd worden als een voldane vereiste van verkiesbaarheid. Verder volgens de RvVB is het besluit van het schepencollege van 14 september op onvolledige gronden genomen en ‘met ernstige gebreken behept waardoor de gemeenteraad misleid is geweest. Eddy Louwie heeft ernstige nadeel geleden en morele en financiële schade opgelopen.’

Helder arrest

Eddy Louwie reageert opgelucht. “Het arrest is helder en laat niets aan de verbeelding over”, zegt Louwie. “Het moet steeds de kiezer zijn die beslist wie al dan niet zetelt, en niet iemand die het niet begrepen heeft op iemand met een eigen mening. Als de burgemeester zich verontschuldigt omdat hij de raad heeft voorgelogen en misleid, dan wil ik deze hele farce als een voetnoot in de geschiedenis beschouwen. Ik vind trouwens jammer dat het schepencollege heel deze historie kan financieren op kap van de belastingbetaler.” Louwie is wel van plan om als CD&V-lid te blijven zetelen.

Geen verdere stappen

Burgemeester Geert Vanden Broucke reageert kort en not amused. “De waarheid heeft zijn rechten. De klacht kwam van bij het Arbeidsauditoraat en ging zo naar de politie, die vaststelde dat betrokkene niet woonde op het adres waar hij ingeschreven stond. Ik blijf er bij dat er dus niet alleen sprake van domiciliefraude, maar ook van fiscale fraude. Hij betaalde namelijk geen belasting op leegstand.” Het stadsbestuur is niet van plan om verdere stappen te ondernemen. “Dat vereist een procedure bij de Raad van State en kan drie jaar duren”, klinkt het daar.