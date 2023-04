Dynamische toegangscontrole vanaf deze zomer in de Katelijnestraat in Brugge

Vanaf 1 juli krijgt de Katelijnestraat in Brugge een vorm van dynamische toegangscontrole: van zodra die straat te druk bevolkt is met toeristen, worden auto’s er geweerd.

Brugge koopt een slimme camera voor de Katelijnestraat om een dynamische toegangscontrole ter hoogte van het Ankerplein te realiseren. Zo kan de politie nagaan wie inbreuken pleegt op het rijverbod bij druk verkeer. De kostprijs bedraagt 78.583 euro.

Witte lijst

“Er komen nog gesprekken met de hotelsector, zodat hun klanten, net als de bewoners en zorgverstrekkers, op de witte lijst komen van voertuigen die nog door mogen. Het autoluw maken van de Katelijnestraat zal, net als in de Steenstraat, pas gelden vanaf 13 uur. We zullen bijsturen waar nodig, er komt een evaluatie. De maatregel gaat pas over twee maanden in”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.

Alternatieve fietsroutes

Hij wil ook alternatieve, goed bewegwijzerde fietsroutes in de Brugse binnenstad laten uitwerken: “Op drukke momenten komen die in conflict met de wandelaars. Er zijn alternatieve routes langs minder drukke straten nodig voor de fietsers”