“Druk van bouwpromotoren? Dat is verleden tijd”: burgemeester Jan Morbee reageert op ‘extra onderzoek’ naar Knokke-Heist

Nog maar net een nieuwe burgemeester die de rust wil doen terugkeren en opnieuw ontstaat er ophef rond de bekendste kustgemeente van het land. Minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open Vld) wil extra onderzoek na een uitzending van ‘Pano’, waarin de belangenvermenging tussen lokale bestuurders en vastgoedpromotoren in Knokke-Heist werd onderzocht. Dat het vér gaat, tonen de vermeende bedreigingen van Paul Gheysens aan. Hallo, burgemeester Jan Morbee (GBL)? “Extra onderzoek? Ik ben volledig voorstander.”

Het reportagemagazine ‘Pano’ ging woensdagavond dieper in op de verstrengeling van de lokale politiek met bouwpromotoren. De tweede golf speelt daarin een hoofdrol en daarbij schetst het programma een weinig fraai beeld van Paul Gheysens. Verschillende mensen getuigen over intimidaties én bedreigingen.

Extra onderzoek

Bevoegd minister Gwendolyn Rutten (Open Vld) zag de reportage ook en vraagt de gouverneur van West-Vlaanderen om bijkomend onderzoek te voeren. De gemeente staat al sinds september onder verscherpt toezicht, na een kritisch rapport van Audit Vlaanderen. “Na de reportage rijzen er toch een aantal vragen”, zegt Rutten. “Ik zal aan de gouverneur dan ook vragen bijkomend onderzoek uit te voeren met het schepencollege van Knokke-Heist. De Pano-reportage roept vragen op, daar moeten antwoorden op komen.” Wat Rutten bedoelt met “extra onderzoek”, is niet meteen duidelijk.

In de reportage kwamen veelal dossiers aan bod die onder het bewind van wijlen Leopold Lippens werden opgestart. Al wordt ook de naam van voormalig eerste schepen Kris Demeyere genoemd. Die nam ondertussen al ontslag. Ook voormalig burgemeester Piet De Groote – die zelf opstapte – wordt genoemd. Al ontkent hij met klem ooit iemand onder druk te hebben gezet.

Voorstander van extra toezicht

Wéér ophef dus rond Knokke-Heist. Jan Morbee (GBL), sinds begin deze maand burgemeester van de kustgemeente, blijft er rustig onder. “Dat de minister nog extra onderzoek wil? Daar ben ik volledige voorstander van”, zegt Morbee. “Als college zijn we zelfs vragende partij. Op die manier voelen we ons gesteund in de weg die we met onze nieuwe ploeg zijn ingeslagen. We willen de invloed van bouwpromotoren aan banden leggen en dat is ook al een tijdje aan het gebeuren. We staan zoals geweten al een tijdje onder verscherpt toezicht en na de audit zijn we meteen in actie geschoten. Woensdag nog zaten we bij de gouverneur om ons plan van aanpak uit te leggen. In februari volgt een nieuwe evaluatie.”

Op specifieke namen die worden genoemd in ‘Pano’ gaat Morbee niet in. Over de bedreigingen en intimidaties die in het verleden gebeurden, wist de burgemeester niks, zegt hij stellig. “Als er effectief bedreigingen zijn gebeurd, dan veroordelen wij dat als college volledig”, aldus Morbee. “We zijn een nieuw pad ingeslagen en dat willen we blijven doen. Als bouwpromotoren iets willen proberen, zullen we duidelijk maken dat we ons op geen enkele manier onder druk laten zetten. De regels moeten en zullen gevolgd worden in functie van een mooier Knokke-Heist en vooral in het algemeen belang. Als bestuur kijken we verder dan het heden. We moeten denken aan de volgende generaties en ervoor zorgen dat ook zij in een mooi Knokke-Heist kunnen wonen. Weet je, we krijgen ook heel veel goede reacties van bouwpromotoren op onze aanpak. “Eindelijk is er een rechte lijn en zijn de regels voor iedereen gelijk”, zeggen ze dan. Dat een goede relatie met private partners belangrijk is, zal niemand ontkennen. Maar het moet en zal helemaal volgens de regels verlopen”, besluit Jan Morbee. “Onze ploeg wil volledig transparant en integer werken. Iedereen is gelijk voor de wet.” (MM)