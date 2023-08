Dries Van Langenhove speecht op omstreden en incidentarme IJzerwake in Steenstrate bij Ieper

De 22ste IJzerwake heeft zondag een oproep gelanceerd tot de bewuste Vlaamse jeugd om te strijden tegen het verval van België en de EU.

De wake vond voor de 22ste keer plaats aan het standbeeld van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate bij Ieper. Ondanks de heisa van de voorbije weken over het al dan niet doorgaan van de wake en de kameraadschapsavond waren er geen incidenten en zakten enkele duizenden mensen – volgens de organisatie 2.500 à 3.000 – af naar de weide.

Voor de IJzerwake moet de Vlaams jeugd zich wapenen met “de aloude christelijke moraal, met onwankelbare rechtsprincipes, met liefde voor gezin en traditie. Bewuste Vlaamse jeugd, red die andere jeugd die omgeven door perversiteit en permissiviteit voortstrompelt naar totale zinsverbijstering en zelfvernietiging. Bekeer die andere jeugd die, verlamd door de alomvattende autoriteitscrisis thuis, in het onderwijs, bij politie en gerecht, verdrinkt in een individualiteit en leegte”, klonk het.

Stasi en Gestapo

IJzerwake-voorzitter Wim De Wit en Van Langenhove haalden ook scherp uit naar de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open VLD), die tevergeefs probeerde om zowel de wake als de kameraadschapsavond te verbieden. “Vandaag staan er ambtenaren op de weide om onze woorden te noteren in de traditie van de Stasi of de Gestapo”, sneerde De Wit. “U, stad leper, wil de democratie smoren, u zelf bent het fascistisch gevaar waartegen u beweert te strijden!”

Voor De Wit zit Vlaanderen geblokkeerd in een Franstalig veto, in een situatie “die ons jaar na jaar tot onnoemelijke transfers naar de Franstalige landsgedeelten blijft verplichten”.

Voor hem bieden de verkiezingen van 2024 een unieke kans voor Vlaanderen. Na 2024 komt België immers onvermijdelijk in een budgettaire crisis terecht. “De Vlaams-nationale partij die na de verkiezingen van 2024 zou weigeren om samen te werken met die andere Vlaams-nationale partij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Ondanks het feit dat N-VA en Vlaams Belang electoraal, gedeeltelijk in dezelfde vijver vissen, dienen deze partijen verder te kijken dan het eigen grote gelijk en in te zetten op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak in de samenleving, ten einde een nog groter deel van de electorale taart binnen te halen. 1 + 1 moet meer dan 2 worden”, stelde Wim De Wit.

“Corrupte lakeien”

Dries Van Langenhove, oud-Kamerlid en lid van de Vlaams Belangfractie, richtte zich tot N-VA-voorzitter Bart De Wever: “Leg het eens uit aan al deze mensen hier, aan de miljoenen Vlamingen die al zovele jaren om verandering smeken, dat u ons land en ons volk liever de verdoemenis in laat rijden met corrupte lakeien van het Belgische regime zoals Conner Rousseau, Sammy Mahdi en Alexander De Croo, dan de hand te reiken naar Vlaams-nationalisten als Tom Van Grieken, Barbara Pas en Chris Janssens”.

Dries Van Langenhove riep ook op tot actie: “Onderneem actie. Ieder van ons kan een verschil maken, hoe klein of hoe groot dan ook. Ga sporten. Betaal cash. Koop lokaal. Sticht een gezin. Word actief op sociale media. Steun nationalistische activisten. Stem Vlaams. Overtuig iedereen in uw omgeving. Ga bij uw lokale nationalistische organisatie. Stop met pornokijken en netflixen. Kom buiten. Eer uw voorouders, en zeker diegene die nog leven. Draag zorg voor elkaar. Draag zorg voor uzelf. Wees de beste versie van uzelf, want alleen zo kunnen we samen ons volk weer een toekomst geven”, zei hij.