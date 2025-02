Dries Naert is afdelingsvoorzitter van Resp&ct8810 – CD&V: “Ik ben politiek actief, vooral omdat ik dit graag doe”

Dries Naert (48) is de nieuwe voorzitter van Resp&ct8810 – CD&V. Hij is pas een goed jaar actief binnen de partij en volgt Steven Kindt op. “Ik zag mezelf niet als voorzitter, maar blijkbaar zag de partij dat zelf wel in mij”, stelt de kersvers voorzitter.

Dries werd op de nieuwjaarsreceptie van Resp&ct8810 – CD&V verkozen tot afdelingsvoorzitter. Hij volgt schepen Steven Kindt op. Dries Naert is 48. Hij is getrouwd met Jenka Watteny en is vader van drie zonen: Robin, Willem en Dré. Hij is chef-kok en is praktijkleerkracht aan hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. Dries kwam door de liefde in Lichtervelde terecht. “Ik ben afkomstig uit Torhout”, vertelt Dries.

Mandaat

“Ik bracht er mijn jeugd door en had voordien eigenlijk geen band met Lichtervelde. Ik ben ook niet naar school geweest in Lichtervelde, terwijl mijn sociaal leven zich grotendeels in Torhout afspeelde. Mijn echtgenote Jenka Watteny is dan weer een echte Lichterveldse en is ook heel actief in de gemeente.” Dries is pas sinds goed een jaar actief bij CD&V. “Ik werd op de vorige nieuwjaarsreceptie voorgesteld als nieuw lid”, aldus Dries. “In oktober nam ik ook voor het eerst deel aan verkiezingen.” Hij kreeg toen 269 stemmen achter zijn naam. Dat leverde hem meteen een zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op. “Ik had niet verwacht dat ik als oorspronkelijk niet-Lichterveldenaar een mandaat zou binnenrijven”, zegt Dries.

Nauwelijks 1 jaar na zijn intrede als nieuw lid van Resp&ct8810 – CD&V is Dries ook al lokaal voorzitter van de partij. Hij werd door de partij naar voor geschoven als kandidaat-voorzitter. “Ik heb mezelf geen kandidaat gesteld voor het voorzitterschap”, verduidelijkt hij. “Ik zag mezelf niet in de positie van voorzitter, maar kennelijk zag de partij dat wel in mij. In mijn nieuwe functie als voorzitter heb ik alvast heel veel aan Steven Kindt, de vorige voorzitter bij wie ik steeds terecht kan voor de nodige raad en advies. Eigenlijk heb ik ook niet echt ambitie op politiek vlak. Het is niet zo dat ik binnen zes jaar bijvoorbeeld een zitje in de gemeenteraad ambieer. Ik doe de zaken die ik nu op politiek vlak doe gewoonweg omdat ik ze graag doe.”