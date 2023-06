Drie nieuwe namen op lijst ‘Voor Brugge’

De nieuwe lijst ‘Voor Brugge’, met schepen Mercedes Van Volcem als lijsttrekker in oktober 2024, groeit met drie nieuwe leden. Martine Bilaey wil zich inspannen voor een mooiere en fietsveiligere stad, Michiel Michielsen moedigt taxiboten en ondernemerschap bij jongeren aan en Charlotte De Schepper-Denys wil zich volop inzetten voor de ondernemers in Brugge.

“Ik ben Martine Bilaey, 61 jaar en geboren in Brugge. Ben gehuwd en trotse moeder van 2 zonen, en fiere oma van 3 kleinkinderen”, zo stelt de nieuiwe politieke kandidate zich voor. Ze woont in Assebroek, maar ben opgegroeid in Sint-Andries waar mijn 91 jarige mama nog altijd woont.

“Ik werk al 41 jaar in de retail, namelijk in de voedingssector. Ik ben ook al jaren actief bij de vakbond en kon mijn mannetje staan in de Delhaize op Sint-Pieters, waar ik werk. Maandenlang sta ik al aan de voordeur van Delhaize voor de belangen van de werknemers.

Wat mijn hobby’s betreft, hou ik me vooral bezig met fietsen en reizen. Ook ben ik graag creatief, schilderen op doek en tekenen zijn mijn grote passie. Ik hou van sociaal contact en ben graag een luisterend oor.

Daar ik hou van de mooiste stad, draag ik Brugge in mijn hart. Ik wil mij inzetten voor onze stad, om deze mooier en fietsveiliger te maken ! Fier om Bruggeling te zijn”, aldus Martine Bilaeyn die vindt dat de tijd rijp is dat er een vrouw burgemeester wordt. “Het is tijd om het glazen plafond te breken. Mercedes zet zich al 22 jaar in voor haar stad en heeft veel dossierkennis. De juiste vrouw op de juiste plaats om Dirk op te volgen.”

Vooruitgang

Michiel Michielsens kent Brugge door en door. Net als zijn grootvader Maurice en zijn vader Jos gidst Michiel bezoekers doorheen Brugge van op de reitjes. Samen met zijn vrouw Sofie Amalou (zaakvoerdster van Bonheur Agency) heeft hij een dochter, die hij graag ziet opgroeien in een leefbaar, dynamisch en groen Brugge. “Daar zet ik me graag voor in,” klinkt het bij Michielsens. “Het enthousiasme bij Voor Brugge leeft en is aanstekelijk, het brengt een positief verhaal van vooruitgang, maar laat niemand vallen.”

Michiel Michielsens.

“Als familieman is het mijn doel om meer recreatie en een betere ontspanning te creëren voor families langs de vesten en de stad leefbaarder en groener te maken. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem heeft hiervoor al veel gedaan en daar wil ik graag met haar verder aan werken,” klinkt het bij Michiel.

Michiel zet zich met veel enthousiasme in ‘Voor Brugge’: “Sport is mijn grote passie en ook daar wil ik graag mijn steentje bijdragen door leuke fiets- en looproutes te creëren, alsook andere sporttakken te ondersteunen, waar mogelijk.”

“Daarnaast vind ik ook dat we ondernemerschap bij jongeren moeten stimuleren en vergemakkelijken. Het verblijfstoerisme kan opgekrikt worden zodat Brugge ook ’s avonds leeft. Dit houdt het ook aantrekkelijk voor jonge mensen. We zien nu al te vaak dat mensen de stad in een paar uur bezoeken en ’s avonds weer vertrekken, waardoor ze weinig spenderen in hotels en horeca. Als stad moeten we onze troeven hier meer uitspelen!”

Bedrijvig Brugge

Charlotte De Schepper-Denys heeft samen met haar man het bedrijf De Schepper Aanhangwagens op de Blauwe Toren. Ze is voormalig voorzitster van Bedrijvig Brugge, onder haar voorzitterschap verdubbelde het ledenaantal. Ze heeft twee kinderen: haar dochter werkt mee in de zaak en haar zoon heeft, samen met zijn vriendin, een restaurant in de Goezeputstraat.

Charlotte De Schepper-Denys.

“Als zaakvoerder van een kmo in de industriezone Blauwe Toren kan ik behoorlijk mijn mannetje staan. Met een gezonde ‘hands on’-mentaliteit sta ik in het leven. ‘Geen woorden, maar daden”, is dan ook mijn leuze. Ik hou ervan om mensen samen te brengen en constructief samen te werken. Dit is wat ik ook voor Brugge en alle Brugse ondernemers wil doen,” vertelt Charlotte. Charlotte weet als geen ander wat leeft onder de ondernemers en wil hier graag oplossingen voor vinden: vlot verkeer, vlotte vergunningen en gebrek aan ruimte om uit te breiden.

“Ik hou van Brugge en de deelgemeente Sint-Pieters waar ik eind de jaren ’90 kwam wonen. Daarom wil ik me 100% inzetten voor de mooiste stad van Vlaanderen, waar het goed leven en werken is”, besluit Charlotte De Schepper-Denys.