Drie ereschepenen krijgen unieke pin in de vorm van champagnecapsule:“Waren betrouwbare en loyale collega’s”

In het stadhuis van Wervik vond de officiële aanstelling van de ereschepenen Belinda Beauprez (N-VA), Rik Braem en Sonny Ghesquière (beiden Vooruit) plaats. De gemeenteraad keurde hun aanstelling al lang geleden goed maar door corona was het wachten op de ontvangst in het stadhuis. Het trio kreeg een unieke tinnen pin in de vorm van een champagnecapsule, met daarop hun naam en het stadsschild.

Waarmee vooral Sonny Ghesquière heel tevreden is want hij is verzamelaar van champagnecapsules. Deze pin dient om op een vest te knopen, goed voor de herkenbaarheid als ereschepen. Sonny Ghesquière is directeur van de woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik. In september 2021 nam hij verrassend ontslag als gemeenteraadslid. “Ik blik heel tevreden terug”, klinkt het. “De burgemeester en ikzelf hebben altijd goed samengewerkt. Het was boeiend. Ik had niet altijd de appreciatie van de ambtenarij. Het was nu en dan een sleuren. Met heel veel mensen heb ik goed samengewerkt.”

Waslijst aan bevoegdheden

Rik Braem (toen nog sp.a) zat twintig jaar in de gemeenteraad, waarvan 14 jaar op rij als schepen. Reden genoeg voor de gemeenteraad om hem in november 2015 de titel van ereschepen toe te kennen. Door de jaren heen kreeg Braem de bevoegdheden Sport, Cultuur, Feestelijkheden en Toerisme onder zijn vleugels. Volgens een eerder gemaakte afspraak nam hij begin 2016 ontslag uit de gemeenteraad. Braem (66) moest door omstandigheden lang wachten op zijn aanstelling als ereschepen.

Sonny heb ik leren kennen als een tacticus. Hij was mijn ‘compagnon de route’ – Burgemeester Youro Casier

“Rik leerde ik in 1994 kennen en stak altijd veel van hem op”, zegt burgemeester Youro Casier. “We kunnen nog altijd rekenen op zijn goede raad. Rik was een bemiddelaar, een verzoener. Nooit conflicten zoekend. Een goede eigenschap die ik in mijn achterhoofd hield.”

Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, Gelijke Kansen, Patrimonium, Evenementen, Markten en Foren, Senioren, Personen met een Beperking, Gezondheid, Integratie, en Activerings- en Tewerkstellingsbeleid. De lijst bevoegdheden van Sonny Ghesquière (42) mag gerust een waslijst genoemd worden.

Hij was eerst gemeenteraadslid, vervolgens OCMW-voorzitter en nadien schepen. In totaal deed Sonny twintig jaar aan politiek. “Sonny heb ik leren kennen als een tacticus”, vertelt de burgemeester. “Hij was mijn ‘compagnon de route’. Verkiezingen en campagnes voorbereiden. Het OCMW is zijn eerste liefde geweest, voor de minderbedeelden en zorgbehoevenden.”

elke ereschepen kreeg een pin in de vorm van een champagnecapsule © Maxime Petit © Maxime Petit

Dossiervreter

In oktober 2006 nam ondernemer Belinda Beauprez (61) voor de eerste keer op de kartellijst van Impuls aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. Ze werd meteen verkozen. Zes jaar later, in oktober 2012, nam de plaatselijke afdeling van N-VA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst, met Belinda Beauprez als lijsttrekker. N-VA vormde met sp.a en Open Vld de nieuwe meerderheid. Belinda Beauprez werd eerste schepen bevoegd voor Financiën, Openbare Werken en Patrimonium. “Belinda herinner ik me als een dossiervreter en een goede bewaarder van de stadsfinanciën”, zegt Casier. “Ze heeft altijd oplossingsgericht gewerkt.”

Belinda herinner ik me als een dossiervreter en een goede bewaarder van de stadsfinanciën

De drie ereschepenen brachten van jong tot oud hun familie mee. “Het zijn betrouwbare en loyale collega’s geweest”, aldus burgemeester Youro Casier. “Het algemeen belang primeerde altijd.”

“Dank u wel, Wervikse bevolking die we met veel plezier hebben gediend want het is tenslotte dankzij de bevolking dat we een politiek mandaat mochten opnemen”, zegt Rik Braem. “Ik begon in geen al te gemakkelijke periode. We verhoogden de belastingen, ik was één maand schepen.”

De ervaren Rik Braem had nog een boodschap voor de huidige generatie politici. “Neem jouw verantwoordelijkheid en jouw beslissingen waarvan je denkt dat het de beste voor Wervik is.”

Vitten om te vitten

In december 2020 nam Belinda Beauprez ontslag als gemeenteraadslid. “Politiek heb ik altijd graag gedaan”, aldus Belinda Beauprez. “De samenwerking in het schepencollege was ook wel goed. Ik heb enorm veel appreciatie gehad van de collega’s-schepenen en de burgemeester. De lokale politiek volg ik niet echt meer. Ik mis het niet echt.”

Neem jouw verantwoordelijkheid en jouw beslissingen waarvan je denkt dat het de beste voor Wervik is – Ereschepen Rik Braem richt zich tot de huidige politieke generatie

“Door corona was het een rare periode”, zegt ze. “In zo’n omstandigheden komt men tot het besef wat er in het leven belangrijker is dan politiek. Bijvoorbeeld mijn zeven kleinkinderen.”

“Ik kan het niet laten om daags na de gemeenteraad eens te luisteren op het internet. Bepaalde punten, niet heel de gemeenteraad. Vitten om te vitten zie ik niet meer zitten. Dat was ik ook moe en is het ook niet mooi aan de politiek. Bij deze ook een oproep: doe het voor uw stad.”

(Erik De Block)