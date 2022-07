Dorpshuis Woesten en Brennepark Watou krijgen financiële steun

In het kader van het Herstelfonds werden onlangs 24 West-Vlaamse projecten goedgekeurd. Dankzij Europese middelen kan er 1 miljoen euro verdeeld worden over alle projecten. In Vleteren wordt een subsidie toegekend voor de omgevingsaanleg van de buitensite rond het dorpshuis van Woesten. Stad Poperinge diende een project in voor de opwaardering van het Brennepark in Watou.

In het najaar van 2021 deed de Provincie, in het kader van het Herstelfonds, een projectoproep om ontmoetingsplekken in West-Vlaanderen te creëren. De oproep werd gelanceerd met Europese middelen uit het Herstelfonds en wordt beheerd door de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met VLM en Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir.

De Provincie kreeg hierop 90 ideeën en 34 projectaanvragen binnen, waarvan er 28 projecten een positief advies kregen. Vanwege de beperkte middelen zullen 24 projecten effectief financiële steun krijgen. Elk project krijgt maximaal 65% steun met een maximum van 50.000 euro.

Poperinge en Vleteren kunnen rekenen op financiële steun. Stad Poperinge diende een project in voor de opwaardering van het Brennepark in Watou. De kostprijs bedraagt 76.923,08 euro, waarvan een subsidie van 50.000 euro werd toegekend. De groene ruimte aan het bufferbekken wordt aangepakt. Er wordt ingezet op vergroenen, het herstel van de paden, het plaatsen van picknick- en zitbanken en het inrichten van een speelzone. De verbinding tussen het dorp en de wijk wordt hiermee ook geoptimaliseerd.

Dorpshuis

In Vleteren wordt een subsidie toegekend voor de omgevingsaanleg van de buitensite rond het dorpshuis van Woesten. Er worden speeltoestellen voorzien, maar ook groenaanleg en zitbanken. “De openbare buitenruimte krijgt een grondige update met aanleg van nieuw groen, speeltoestellen en speelheuvels. De bedoeling is om hier een echte jeugdsite van te maken voor KSA, speelpleinwerking, leerlingen van de kunstacademie, verenigingen, huurders van het dorpshuis en ook voor alle gezinnen en toeristen.

Het wordt een aantrekkelijke, groene en avontuurlijke ontmoetingsruimte waar jong en oud kunnen spelen, tot rust komen en genieten. Een veilige omgeving, centraal in het dorp. De buitenruimte is toegankelijk voor iedereen, zonder uitsluiting”, zegt Astrid Blomme van de gemeente Vleteren. De kostprijs is 90.953,05 euro. De gemeente ontvangt een subsidie van 49.999,98 euro.

Het Herstelfonds werd in het leven geroepen met als doel de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Alle projecten kunnen vanaf nu starten en lopen tot 30 juni 2024.

(LBR)